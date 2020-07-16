专访 OPPO VOOC 闪充首席科学家张加亮：快充兼容是大趋势，也是我们的诉求

在昨天下午的 OPPO 新一代超级闪充发布会上，OPPO 秀出了四个大招，分别是 125W 超级闪充、65W AirVOOC 无线闪充技术以及 50W 超闪饼干充电器和 110W 超闪 mini 充电器，短短半年时间，OPPO 就实现了从 65W 到 125W 的翻倍，再一次的刷新了消费者的认知。在发布会结束之后，OPPO VOOC 闪充首席科学家张加亮通过在线方式与IT之家等媒体交流，解答了关于超级闪充相关的问题。

首先是为什么现在功率越来越大的问题，张加亮认为，到了 5G 的时代，大功率成为刚性的需求，5G 时代倡导的万物互融，实际上快充要相互兼容。OPPO 有能力做更高的功率密度，做到大功率的同时，对于整个产品可靠性都能够保障。不过张加亮同时强调，从 65W 做到 125W，前提是要有充分的准备，根据市场节奏和自己产品的规划，一定要等产品成熟了才会推出市场，不希望有风险或者冒险。

昨天下午发布的四款设备，除了大功率之外，另外一个亮点便是对多种快充协议的支持，这也是对发布会主题 “万物皆可闪充”最好的定义。以 110W 超闪 mini 充电器为例，其支持 VOOC、PD、PPS、QC 等主流充电协议，最高可以支持 65W PD、SuperVOOC 、110W PPS、36W QC、30W VOOC。这意味着 110W 超闪 mini 充电器可以为目前市面上绝大部分的电子设备充电，包括 OPPO 手机以及支持 PD/QC 的手机及支持 PD 的办公用笔记本电脑等。

关于闪充的兼容性问题，张加亮表示称 “目标是所有的电子产品接下来都要有快充的兼容性。”当然张加亮也同时强调 “兼容都要在一定的限度，在一定的范围之内”。

“随着功率逐步加大，快充基本门槛会越来越大，越来越高，就如同早年前大家兼容的都是五伏一安，可能未来 25W 或者 30W，或者若干年后 65W 成为通用标准。兼容肯定是大趋势，这样会让消费者更方便，还有助于节能减排，也给我们一个大的理念，5G 时代万物互融和今天的主题万物皆可闪充是吻合的，这也是我们的诉求，兼容指日可待，大家一起努力。但是你不能要求太高，用一个很高的规格来做兼容，有些产品做不到，甚至满足不了，它有技术的门槛，还有产品的取向，包括会有一些责权利的界定。”张加亮表示。

除了快充兼容之外，VOOC 开放授权也是媒体和消费者比较关心的地方。2018 年年底，OPPO 正式对外开放 VOOC 闪充专利授权，目前已面向 23 家厂商开放闪充专利许可，涵盖充电器芯片、充电宝、车充以及充电桩（椅）等更多智能终端。目前 OPPO 只开放了 20W 授权，张加亮认为，“它（开放授权）不单单是一个纯粹的技术问题，涉及到方方面面。第一代的 VOOC 我们开放了 23 家，也是故意控制了节奏。”

OPPO 正在努力打造闪充的生态，从原则来讲合作的伙伴越多越好，支持的产品越多越好，被授权的合作伙伴越多越好。但是从其他风险和管控的角度来讲需要管控，因为前期拿到授权确实对于圈子、对于生态都是有正向的帮助，都是能够对 VOOC 生态、对行业有益的。但是如果把授权滥操作，那会损害到行业，损害到圈子，那就不是方便消费者了，那会让消费者变得对于技术，对于产品，甚至对于行业变得不信任，这也是我们故意放慢节奏的原因。

关于 Super VOOC 授权，张加亮表示其技术门槛更高，涉及的技术点和产品管控难度会更大，所以也是目前没有放开授权的原因。“但是我可以肯定地告诉你，接下来陆陆续续都会放开授权，包括我们联合了泰尔实验室，联合了很多行业内的机构一起来做这个事情，努力推动相关的测试标准相关的协议完善，能够让大家拉到同一条跑道上，同一条线上，心往一处想，劲往一处使，让这个产品实实在在对用户产生价值。”张加亮如此说到。

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