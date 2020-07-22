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中国乔丹起诉亚马逊等电商平台：因销售 “ AJ ”时标注 “乔丹”字样

2020/7/22 12:48:24来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月22日消息 近日，北京知识产权法院受理两件因销售 “AJ”球鞋但标注 “乔丹”字样而引发的上诉案件。

提到“AJ”(Air Jordan，中文名:飞人乔丹)系列球鞋，大部分的体育爱好者可能都不陌生，它是美国耐克公司旗下以史上最著名的NBA球星迈克尔·乔丹（Michael Jordan）命名的系列球鞋。而位于福建的乔丹体育股份有限公司在国内享有“乔丹”注册商标专用权。

乔丹体育股份有限公司认为，酷买网（北京）科技股份有限公司、亚马逊卓越有限公司在天猫、亚马逊等渠道销售耐克公司旗下 “AJ”球鞋的过程中标注 “乔丹”字样，侵害了乔丹公司就 “乔丹”系列商标享有的专用权。故请求法院判决两案被告停止侵权、赔偿损失。

IT之家获悉，一审法院经审理认为涉案行为不构成侵权，驳回乔丹公司全部诉讼请求。乔丹公司不服判决，上诉至北京知识产权法院。

二审中，乔丹公司主张，酷买网公司与亚马逊公司在销售 “AJ”球鞋的过程中使用 “乔丹”字样的行为构成商标性使用，将导致相关公众混淆，其行为构成商标侵权及不正当竞争。而酷买网公司与亚马逊公司则主张其在销售耐克 “AJ”球鞋时使用 “乔丹”是基于 “迈克尔 · 乔丹”姓名权的授权，属于合理使用，不构成侵权。

目前，该案正在进一步审理中。

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关键词：亚马逊乔丹

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