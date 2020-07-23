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IT之家众测第八期：机械革命 S2 轻薄本 5 台

2020/7/23 11:11:44来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

欢迎大家参与申请IT之家第八期众测。本次众测产品为机械革命 S2 轻薄本，众测活动将招募 5 名体验官，提供 5 台机械革命 S2 轻薄本作为体验产品。

体验产品：

机械革命 S2 轻薄本 i7 版3 台

京东机械革命S2 酷睿i7-10510U4999元直达链接

机械革命 S2 轻薄本 i5 版2 台

京东机械革命 S2  酷睿i5-10210U4499元直达链接

体验需求：

通过对机械革命 S2 轻薄本深度体验形成众测文章

申请链接：点此前往（众测报名页面）

或扫描下面二维码直接申请：

申请截止时间：2020 年 7 月 29 日 18:00

以下三种情形可优先获得众测资格：

（1）IT圈发表过优质加精文章，或威望值在申请人中排名较高；

（2）文笔流利，能够将体验感受整理成文，且分享产品使用的点滴；

（3）IT圈版主。

需求人数：5 人

众测要求：

收到众测产品的人，需要撰写一篇众测稿件，独家发布到IT之家或IT圈，且IT之家可以将众测作品发布到其他平台。

优秀众测作品，将给予奖励，奖品包括：

  • 京东 e 卡 1500 元 2 份；

  • 京东 e 卡 1000 元 2 份；

  • 京东 e 卡 500 元 1 份。

奖品发放规则：按照提交稿件的质量（非文章质量分）排序，高者优先挑选。

参与说明：

1、 本次众测的产品申请需缴纳 1500 元保证金并签署借用协议，确保产品无拆卸、损坏等情况

2、参加完众测后，众测产品需规定日期前寄还，产品验收无损后，退还保证金；

3、评测稿件需要在2020 年 8 月 15 日前提交，逾期未提交稿件，视为未完成众测稿件；

4、众测作品中的照片、文字，须原创，不得抄袭、侵权。如果众测作品出现抄袭、侵权，则不再退还保证金，并取消后续所有众测参与资格。

申请链接：点此前往（众测报名页面）

或扫描下面二维码直接申请：

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关键词：IT之家众测机械革命S2轻薄本

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