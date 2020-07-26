我国自主研发智能 AI 语音模组方案正式量产，搭载于格力空调新品

IT之家 7 月 26 日消息 本周日，我国首个基于全国产技术平台、面向家电应用的高性能 AI 一体化解决方案——荣邦智能 AI 语音模组方案正式量产。据悉，格力 AI 语音空调 “月亮女神”将搭载该系统。
荣邦智能 AI 语音模组方案基于海思 Wi-Fi SOC 研发的控制器模组，是首个基于国产自主物联网操作系统，面向智能家居领域。
据上海海思公众号的信息，该系统拥有三大技术特点：
一是采用双 SoC 方案，包括语音 SoC、Wi-Fi SoC，而且都是轻量级 OS 系统，整体方案不仅启动快、功耗低，而且实现了离线、在线语音控制，双芯片各司其职，离线让控制更快更简单，在线则让语音能力更强大。
二是模组的语音部分采用了自主定制的 RQ3607 芯片，搭配国产操作系统，840MHz A5 内核+350MHz DSP 异构组合，不但能保证高性能语音处理，还有充足的算力基础支持场景化的算法部署。
三是模组的通信部分采用海思 SoC Wi-Fi IoT 芯片，具备强大的射频性能、抗干扰能力，空调在任何角落都能保证实时在线，而且支持安全启动和数据硬件加密。
IT之家了解到，荣邦智能 AI 语音模组方案还拥有四大技术优势：
一是低成本：与同性能 Linux 版本语音模组相比，成本下降超过 40%。
二是启动快、低功耗：双 SoC 均采用轻量级 OS，在语音唤醒后快速启动 Wi-Fi，达到节能目的；
三是高性能语音：高性能离在线双模式语音识别，5 米远场语音识别率超过 95%，离线命令词 200 个以上，完全达到基于 Linux 系统语音识别水平；
四是高集成度：在国产 RTOS 系统上集成语音识别和 IoT 控制，支持语音功能的同时，可根据产品特点开发适合不同产品的专用算法。
荣邦智能 AI 语音模组方案于 2019 年 10 月正式立项开发，历时 8 个月，2020 年 7 月式发布满足家电客户规范要求的离在线语音控制模组，并进入空调家电大厂量产。