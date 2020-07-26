我国自主研发智能 AI 语音模组方案正式量产，搭载于格力空调新品

IT之家 7 月 26 日消息 本周日，我国首个基于全国产技术平台、面向家电应用的高性能 AI 一体化解决方案——荣邦智能 AI 语音模组方案正式量产。据悉，格力 AI 语音空调 “月亮女神”将搭载该系统。

荣邦智能 AI 语音模组方案基于海思 Wi-Fi SOC 研发的控制器模组，是首个基于国产自主物联网操作系统，面向智能家居领域。

据上海海思公众号的信息，该系统拥有三大技术特点：

一是采用双 SoC 方案，包括语音 SoC、Wi-Fi SoC，而且都是轻量级 OS 系统，整体方案不仅启动快、功耗低，而且实现了离线、在线语音控制，双芯片各司其职，离线让控制更快更简单，在线则让语音能力更强大。

二是模组的语音部分采用了自主定制的 RQ3607 芯片，搭配国产操作系统，840MHz A5 内核+350MHz DSP 异构组合，不但能保证高性能语音处理，还有充足的算力基础支持场景化的算法部署。

三是模组的通信部分采用海思 SoC Wi-Fi IoT 芯片，具备强大的射频性能、抗干扰能力，空调在任何角落都能保证实时在线，而且支持安全启动和数据硬件加密。