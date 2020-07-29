美科技巨头 CEO 听证会举行在即：一文详述所有关注点

北京时间 7 月 29 日晚间消息，美国当地时间周三（北京时间 28 日凌晨），亚马逊、苹果、谷歌母公司 Alphabet 和 Facebook 四家公司的 CEO 将出席众议院司法委员会（HRJC）举行的听证会，首次集体接受立法者的质询。

2019 年 6 月，HRJC 宣布对这四家科技公司进行反垄断调查，而这些公司 CEO 的证词将是调查完成前的最后一步。到目前为止，HRJC 已收到来自这些公司的 130 万份文档。HRJC 下属的反垄断小组由民主党人大卫 · 西西林（David Cicilline）领导，该小组委员会正在准备一份关于是否需要更强有力的反垄断法的报告。

届时，亚马逊 CEO 杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos）、苹果 CEO 蒂姆 · 库克（Tim Cook）、Alphabet CEO 桑达尔 · 皮查伊（Sundar Pichai）和 Facebook CEO 马克 · 扎克伯格（Mark Zuckerberg）将以在线形式远程作证，他们将面临两党议员的尖锐问题，即他们的公司是否已经变得过于强大。之前，这四家公司一直面临唐纳德 · 特朗普（Donald Trump）总统的严厉批评。

分析人士称，预计民主党人将关注这些平台是否会阻碍竞争，而共和党人则担心它们是否会压制保守派的观点。

在周二晚公布的事先准备好的证词中，四位 CEO 都辩称，他们的创业精神体现了美国的价值观，他们的公司面临着激烈的竞争，他们总是在创新，为消费者创造更好的产品。

虽然他们将 “呈现”在专家小组的显微镜下，但每位议员只被授予 5 分钟的对话时间，以及国会之前在技术问题上的失误，可能会对 CEO 有利，让他们稍有喘息的机会。

以下为四大 CEO 在听证会上各自所面临的情况：

1. 亚马逊 CEO 贝索斯

关注点：

在四位 CEO 中，贝索斯是唯一一位从未在国会作证的人。届时，这位世界首富能否经受住质疑呢？

最大的把柄：

亚马逊是否使用了其平台上的第三方商家的数据来开发产品。媒体报道称，其员工们已经这样做了，而亚马逊则给予了否认。正是由于亚马逊律师之前的否认，导致将主持听证会的民主党众议员西西林明确要求贝索斯出席听证会。

可能的辩护：

在事先准备好的证词中，56 岁的贝索斯大肆吹捧其平台上独立商家的成功。亚马逊在最近的一份报告中曾表示，在截至 5 月 31 日的一年中，中小型卖家的平均销售额超过 16 万美元，高于此前的约 10 万美元。此外，贝索斯还可能表示，亚马逊只占全球零售额（包括线下）的一小部分，而其积极地竞争降低了消费者的购买价格。

政府调查的重点：

联邦贸易委员会（FTC）和加利福尼亚州正在调查，亚马逊在电子商务中既是 “裁判员”（外部商家所使用平台的所有者）又是 “参与者”（销售与第三方商家相竞争的产品）的双重角色。

可能遭到质询的其他问题：

亚马逊的劳工记录，特别是在疫情期间对仓库工人的待遇，以及较低的联邦税金。

2. 苹果 CEO 库克

关注点：

59 岁的库克，是否能继续避免遭遇其他三位 CEO 所面临的审查水平。

最大的把柄：

App Store 应用商店。在这里，科技初创公司想要做大的梦想，与苹果严格的支付系统规则及其竞争产品发生了冲突。

可能的辩护：

库克在事先准备好的证词中表示，苹果产品并不占据主导市场份额。他将 App Store 比作一家高端百货商店精心策划的产品，并表示，在十多年的时间里，苹果从未提高佣金或增加一笔费用。

苹果最近还表示，向通过其 App Store 销售服务的开发者收取 30% 的费用，已经成为标准的行业惯例。

政府调查的重点：

美国司法部正在调查 App Store 的一些规定，而各州总检察长正在进行另一项消费者保护调查。

可能遭到质询的其他问题：

苹果对 “端到端”加密的承诺，导致该公司在一些案件调查中（寻求 iPhone 数据）与司法部发生冲突。

3.Alphabet CEO 皮查伊

关注点：

美国司法部正对谷歌展开反垄断调查，而在皮查伊的证词中，能否找到相关的蛛丝马迹？

最大的把柄：

在商品比价、本地评论和旅游服务等领域，竞争对手长期以来一直声称，谷歌利用其在在线搜索市场的主导地位排挤了他们。此外，谷歌对广告主和网站用来买卖广告空间的技术的控制，也是新闻机构经常抱怨的问题，这些机构称谷歌从广告收入中分得了不公平的份额。

可能的辩护：

在事先准备好的证词中，皮查伊列举了一长串数字服务领域的竞争对手，包括亚马逊、eBay、沃尔玛和其他公司。谷歌还辩称，监管机构应该建立包括电视在内的广告市场的广泛定义。48 岁的皮查伊可能还会强调，谷歌提供的服务是免费的。

政府调查的重点：

有报道称，距离司法部对谷歌提起垄断诉讼还有几周的时间。虽然具体的重点尚不清楚，但司法部和包括大多数州总检察长在内的联盟正将重点放在数字广告市场上。另外，一些州正在调查谷歌 Android 移动操作系统。

可能遭到质询的其他问题：

谷歌收集数据的方式，以及 YouTube 上虚假信息的传播等。

4.Facebook CEO 扎克伯格

关注点：

除了之前的隐私、选举错误信息和种族主义内容等旧问题，扎克伯格将面临多少有关反垄断的新问题？在之前的听证会上，扎克伯格被议员们指出没有赢得美国人的足够信任来帮助他们处理财务问题（数字加密货币相关问题），Facebook 的用户协议很糟糕，以及 Facebook 是一个垄断者，等等。

最大的把柄：

Facebook 对 Instagram 等公司的收购，是否是为了消除潜在竞争对手；以及否利用自身的市场主导地位来打压无法收购的公司，如 Vine。

可能的辩护：

预计 36 岁的扎克伯格会说，Facebook 与许多公司争夺用户注意力，包括 Snap 和 TikTok。他还可能强调，Facebook 对收购的公司进行了成功的投资，这些公司在疫情期间帮助世界保持联系。在事先准备好的证词中，扎克伯格还称，美国的反垄断热情可能会损害美国的创新。

政府调查的重点：

除了司法部和联邦贸易委员会的反垄断调查，美国的多个州正在调查 Facebook 是否损害了竞争，并危及用户数据。

可能遭到质询的其他问题：

民主党人可能会问，Facebook 拒绝核查政治广告，是否与其说是为了支持言论自由，不如说是为了讨好共和党人和特朗普的商业决定；以及是否从歧视和虚假信息中获利。