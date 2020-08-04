【IT之家评测室】vivo S7 体验：长得好看，拍你更好看

8 月 3 日晚间，vivo 正式发布了新一代的 S 系列手机——vivo S7，其搭载了骁龙 765G 处理器，前摄像素达到了 4400 万，其中 8GB+128GB 售价 2798 元，8GB+256GB 售价 3098 元。

经过几代的快速更新，S 系列在整个 vivo 产品线中有着举足轻重的地位，S 系列从诞生之初到现在，也是一直围绕着强悍的自拍和高颜值设计两点发力，IT之家拿到的这款vivo S7 手机，可以说是 vivo 在自拍领域创下的新高度，同时 S7 还有着令人流连忘返的轻薄手感和青春靓丽的 ID 设计，下面我们通过这篇体验文章，更深入的了解这款产品吧！

很轻，很薄，很好看

高颜值就是第一生产力，当笔者看到 vivo S7 的第一眼，不敢说不心动。vivo S7 共拥有莫奈漫彩、爵士黑和月光白三种配色，其中莫奈漫彩拥有立体幻彩质感，在不同光线角度下，机身会呈现出五彩斑斓的色彩，变化莫测，非常有艺术感，而IT之家拿到的月光白更典雅端庄一些，整体光感通透，有一种玉石的感觉。

vivo S7 是一款质感十足的手机，这种质感体现在很多方面，比如独具个性的配色，再比如后盖玻璃的 AG 磨砂工艺，以IT之家拿到的月光白为例，这种磨砂质感非常的细腻，甚至比笔者体验过的部分旗舰机还要细腻，这种细腻就像是打了几层疏油层的屏幕，又滑又舒畅，同时也不易粘上指纹。当光影打在机身上的时候，vivo S7 会呈现出一种漫反射的效果，就像是立体且细腻朦胧的玉石。同时，也正是因为这种细腻的手感，让vivo S7本来就不重的机身握持感更出色。当然，用文字去描述这种质感仍是非常空洞的，但相信只要你拿起 S7 手机的这那一刻，会认为笔者如此形容并不夸张。

vivo S7 的边框设计有点类似 iPhone X，只不过后者是不锈钢，而前者则是塑料。S7 的整个边框较为圆润，因此握持感格外出色。当然，塑料边框也是能理解的，首先，S7 主打的是轻薄手感，其次，对于普通消费者而言，不仔细上手基本很难辨别 S7 的边框究竟是哪种材质。

S7 设计上的另外一个亮点，即采用了vivo X50 系列同款的 “阶梯式摄像头设计”，三枚摄像头有序地排布在矩阵双色云阶镜头组内，并且三枚摄像头的排列方式也与 vivo X50 Pro 保持了一致。

其中，第一阶为承载主摄、广角、景深镜头的高阶梯，第二阶则是承载补光灯的中阶梯，层次感和秩序感十足。“双色云阶设计”完成影像和设计两个独立部分的舒适过渡，这种极具标志性的设计已经成为了 vivo 的标签。

vivo S7 的机身尺寸为 158.82 × 74.20 × 7.39 毫米，重量仅为 170g，尽管进入 2020 年以来，所有的 5G 手机都在强调减重，但能将重量控制到 170g 的手机屈指可数，如果你习惯了 200g 的那些5G手机，突然上手 vivo S7 之后，觉得握持一台轻薄机身的手机真的是一种享受。当然，这种轻薄的前提也是塑料边框换来的，看你如何取舍了。但是对于绝大部分的消费者来说，不仔细观察边框是很难辨别边框的具体材质的。对于那些注重高颜值出色手感的人群，vivo S7 就是为他们量身打造的产品。

相较于背面独具一格的设计，vivo S7 的前脸设计就有点中规中矩了，比如前置的刘海屏，多少带点 “复古”味道。不过 S7 的边框和下巴做到了非常的窄，甚至比一些旗舰机更要窄，因此屏占比也做到了 91.2%。至于刘海屏，是因为 vivo S7 搭载了前置双摄，包括一枚 4400 万像素 GH1 主摄，一枚 800 万超广角，S7 的前置双摄规格，甚至要比一些手机的后置还要出色，这一点我们后面再谈。

S7 的刘海屏确实有点碍眼，不过笔者认为，这也是一种务实、折中的做法，如果用打孔 “药丸”屏的话，屏占比并不会提升多少，反而会显得更碍眼。采用单打孔屏，那枚超广角镜头放哪里？采用弹出式前摄，必然会影响机身厚度，这就有些得不偿失了。

S7 的屏幕尺寸为 6.44 英寸，采用了 On-cell 全贴合技术，分辨率为 2400 × 1080 像素，408ppi，峰值亮度 600nit，色彩饱和度 95.8% (典型值)，覆盖 DCI-P3 色域，支持 HDR 显示。整体素质不错，S 系列的正常水准，不过没有上高刷新率略显遗憾。

自拍，是硬需求

对于 vivo S 系列的用户来说，最重要的，还是能不能把自己拍的更好看。从 S1 到 S7，你会发现 S 系列的前置摄像头设计上，似乎是一个 “倒退”的过程，从真全面屏到打孔，到水滴再到刘海。但这也从另一个角度印证了，S 系列的前摄堆料，是越来越强大的。

S7 搭载了前置双摄，其中主摄是三星 GH1，具备 4400 万像素，f/2.0 光圈 +，支持像素四合一和 PDAF 自动对焦，副摄为超广角镜头，800 万像素，f/2.28 光圈，105° 超广角。

在算法方面，S7 带来了五重质感美颜 3.0 技术，新增泪钻状、雀斑妆等个性化妆容和 “小头”功能，自拍多风格功能升级到 3.0，新增了假日、洛可可、1980s 三种不同风格。此外还新增了 “双重曝光”功能，可以同时使用前置和后置的主摄进行取景，拍出更多的创意图片。

作为一款主打美颜自拍的手机，S7 可谓是挖空心思地让你拍得更好看，先来看一下 S7 内置的丰富自拍功能。

当我们切换至前置镜头后，会看到风格、美颜、虚化三个按钮，“风格”是各种质感的滤镜，“美颜”则拥有美颜、美妆、姿势三个小入口，其中美颜可以高度自定制你的美颜效果，包括手动磨皮、肤色、美白、瘦脸、小头、瘦鼻、眼距等等十余项，换句话说，你脸上的任何器官和皮肤，它都能给你 “美化”一番。

“美妆”这个功能就更好理解了，对于那些懒得化妆，又想发朋友圈秀一波的妹子，这个功能再实用不过了，举个例子——

某一天，你老妈又给你张罗了一个相亲对象，并且发来了他的帅照，并要你的照片作为 “回礼”。你一看，哎呦这小哥还蛮帅，可是你还懒在被窝里，别说化妆了，脸都没洗，之前的照片又觉得不太满意，化妆重新拍又显得太麻烦，这时候 vivo S7 的美妆功能就派上了用场，小哥哥喜欢啥风格你就拍啥风格的妆容（元气、粉黛、小雀斑、轻欧美等等）。

S7 的美妆功能有多强大？它不光可以为你提供一步到位的美妆效果，甚至你还可以自定义每一个妆容，比如眉毛粗细，比如口红颜色，比如眼神光，比如修容等等，非常强大，功能异常的丰富，换句话说，vivo S7 将自拍这件事，已经高度自定义化了。但是需要强调一点，vivo 的美颜，并不是去拍那种美的你妈都不认识的图片，那是假的，是 AI 出来的。

▲不会拍照也没事，对这相机里的模版摆姿势就行

别看美颜有如此高的自定义化程度，但它还是基于你的脸部为基础，它是去还原你最真实的美。在此前 vivo S6 的评测中，IT之家曾提到过，你可以直接理解为——你原本就该这么美，你可以通过减肥也变美，也可以通过化妆变美等等，手机自拍，只是还原你美的一种方式。

▲vivo S7 自拍样张（图片来自 vivo 官方）

▲vivo S7 多风格 3.0 自拍样张（图片来自 vivo 官方）

S7 加入的另外一枚超广角前置镜头，则让前置多人合影成为了可能，并且用超广角自拍还有一个优势——它会显得你脸很小，很小，很小。此外，S7 前置超广角同样支持上述的美颜功能，这里就不赘述了。

S7 还加入了一个双重曝光的小功能，支持前后曝光（前后摄像头同时拍照）和二次曝光（后摄拍摄两张），这个功能可以拍摄一些创意自拍图，玩法还是很有意思的。

此外，vivo S7 前置两颗镜头均支持 EIS 超级防抖 2.0，新增人像防抖技术，还支持一键 vlog 智能剪辑、多风格视频滤镜等功能，提供拍照、美颜、AI 剪辑的一条龙服务。

还有一个特点值得一提，因为前置支持PDAF 自动对焦，因此当你自拍摆姿势的时候，无论镜头对着哪里，都能第一时间对焦，不会出现因为靠近脸部太近或者是角度切换导致失焦的问题，这一点也会给用户的拍照体验带来不小的提升。

谈完了前置，我们来谈一下后置。

vivo S7 后置 6400 万像素主摄 + 800 万像素 120˚超广角 + 200 万像素，其中主摄是 vivo NEX 3S 上的那枚 GW1，vivo 打磨已经得心应手了，我们直接来看一下样张。

（上传图片均有压缩，拍摄环境为阴雨天）

▲主摄微距

▲主摄微距

▲主摄

▲主摄

▲主摄

▲主摄微距

▲主摄样张

GW1 具备超强感光能力与超高宽容度，可以显著提升画面亮度、色彩逼真度，呈现出丰富的画面细节。让笔者印象深刻的，还有 vivo S7 主摄的大光圈效果，f/1.89 大光圈拍摄的主摄微距样张，背景的光线有种被打散、变揉了的感觉，效果非常出色。

S7 样张的色彩也依旧是延续了 vivo 手机的风格，色彩更生动和深邃一些，比如上图笔者拍摄的枝叶样张，就有种原始森林的感觉。

▲2X 样张

▲主摄、超广角

超广角样张表现尚可，不过和主摄仍是两种色彩风格，超广角有点略微的偏蓝白一些。

▲超微距

▲超微距

vivo S7 夜景 4.0 算法，支持能够智能识别拍摄环境，进行曝光策略的调整。让暗环境拍照更清晰出色，人像更好看。从样张来看，vivo S7 的表现尚可，对色彩的把握比较到位，特别是墨蓝色天空以及楼房淡黄的灯光，都有着非常精准的还原，高光控制也比较出色，因此第一观感非常讨喜，当然缺点也有，比如细节方面略有涂抹痕迹，并不是太经得起放大。

▲主摄

▲主摄

▲主摄夜景模式

配置常规更新，该有都有

vivo S7 在硬件配置方面与 vivo X50 Pro 接近，包括同款的高通骁龙 765G 处理器、8GB+128GB / 8GB+256GB（LPDDR4X，UFS 2.1），内置了 4000mAh 电池和 33W vivo Super FlashCharge 超快闪充，支持全功能 NFC 算是一个小亮点。

在 5G 方面，vivo S7 配置了全方位的天线系统，采用多模态天线、侧边分布式天线、HPUE 技术和 4X4 MIMO 四项技术，保证手机 5G 信号的稳定。

骁龙 765G 大家已经非常熟悉了，是高通首款集成的双模 5G SOC。CPU 方面采用了与骁龙 855 相同架构的全新八核 Kryo475 处理器，由 1+1+6 的三丛集架构组成。配置一颗 2.4GHz 的超级大核，一颗 2.2GHz 的性能核心，六颗 1.8GHz 效率核心。骁龙 765G 图形处理器采用全新的 Adreno 620，相较骁龙 730 图形运算性能提升接近 40%。

性能测试部分就不跑分了，可参考 X50 Pro 评测。

游戏方面IT之家简单测试了《王者荣耀》，在《王者荣耀》游戏中，IT之家开启游戏的最高画质，vivo S7 能够获得 59.8FPS，基本达到了满帧（60FPS）的效果，表现稳定如一。

总结：

vivo S7 是一款非常具有 “倾向性”产品，对于它的消费者，S7 的卖点可谓拳拳到肉，比如让旗舰机汗颜的自拍能力，比如出众的颜值设计，比如轻薄的手感，再比如 “傻瓜式”的拍照（自拍）体验等等，它更适合那些喜欢自拍、爱自拍，追求美的年轻用户。

实际上不同的消费者，对手机的 “好不好用”、“值不值”是有着不同的判断标准，有人追求性价比，有人追求高性能，有人把游戏体验作为第一要素，自然也有人把自拍作为一个硬性需求。而 vivo S7 就是为那些喜欢自拍、爱自拍的用户量身打造的产品，即便是在部分消费者眼里，这款产品毫无性价比，但是对于那些热爱自拍的消费者来说，一台长得好看，又能把自己拍的更好看的手机，不知道比那些性价比旗舰机高到哪里去了。

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