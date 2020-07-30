【IT之家评测室】华为 MateBook D 15 2020 锐龙版体验：大屏幕下的大智慧

近两年来，以华为 MateBook 为首的轻薄本得到了市场的广泛认可，也成为了越来越多职场商务人士和学生党们的首选。今年高考结束之后，准大学生们已经开始准备起了入学 “装备”，即将陪伴学生们大学四年生活的笔记本更是必不可少的重要装备之一。7 月 30 日，华为正式发布了全新的 MateBook D 15 2020 锐龙版笔记本，这款产品主打 “护眼全面屏、金属轻薄机身、多屏协同、全新满血锐龙 7nm 处理器”，定位以大学生为主的注重轻薄便携及智慧体验的年轻群体。

值得一提的是，华为 MateBook D 15 2020 锐龙版也是华为的首款 7nm 锐龙本，全新 AMD 锐龙 7 4700U / 锐龙 5 4500U 两款处理器型号可选，配备了 8GB/16GBDDR4 双通道内存以及 256/512GB PCIe NVMe SSD。

IT之家拿到的是 R7 4700U 顶配、深空灰版本，下面一起来看一下，7nm 锐龙芯和华为金属轻薄本会碰撞出怎么样的火花吧！

外观和设计

华为 MateBook D 15 2020 锐龙版基本延续了老款 MateBook D 15 的经典设计语言，首先整体机身采用了高强度铝合金，并且经过 40 多道阳极氧化工序的淬炼，赋予了铝合金更强韧性，进一步的凸显了产品的精致、高级感，金属表面同时采用了精密喷砂工艺，手感细腻温润，同时又不易沾上指纹等使用痕迹。

MateBook D 15 2020 锐龙版的金属机身质感打磨的非常细腻，手指摸上去更接近 MateBook X Pro 这样的旗舰机型的手感。另一个耐人寻味的设计则是键帽，MateBook D 15 2020 锐龙版的键帽表面均采用了磨砂处理，有点类似机械键盘中常见的 PBT 键帽，长时间使用也不会出现打油现象。

华为 MateBook D 15 2020 锐龙版延续了华为笔记本家族全面屏的 DNA，上左右三面边框为 5.3mm，87% 屏占比，在显示效果方面，其采用了 15.6 英寸的 1080P FHD IPS 防眩光大屏，拥有 178° 宽广可视角度和 16:9 的屏幕尺寸，同时，这块屏幕还通过了德国莱茵低蓝光护眼认证、德国莱茵无频闪护眼认证，这块护眼大屏过滤部分有害的蓝光，无频闪，对于学生党来说，这算是一个不错的配置亮点。

华为 MateBook D 15 2020 锐龙版的整机尺寸为 357.8mm × 229.9mm × 16.9mm，重量约 1.53kg，最厚处仅 16.9mm，可轻松塞进包内。相较于传统的 15.6 英寸笔记本，MateBook D 15 2020 锐龙版的机身厚度和重量控制的非常出色，1.53kg 的重量甚至和一些 13 英寸的笔记本持平，日常出行完全不会成为负担，对于上班族和学生党来说，大屏和轻薄兼顾，这一点很难得了。

另外，华为 MateBook D 15 2020 锐龙版配备了 65W 可分离双头 USB-C 充电器，重量仅为 160g，外形小巧易携带，不仅可以为电脑充电，更是支持华为手机的快充。

在细节设计方面，华为 MateBook D 15 2020 锐龙版同样延续了指纹式电源键、隐藏式摄像头等设计，指纹电源键二合一设计，用户在点亮屏幕的同时解锁电脑，实现更高效率的开机。

隐藏式摄像头采用了物理按压结构，使用的时候轻轻一按就能弹出来，不使用的时候便伪装成键盘，即便是黑客控制了你的电脑，他也无法打开电脑的摄像头，用户的安全隐私性得到了进一步的保证。

在接口方面，华为 MateBook D 15 2020 锐龙版拥有 USB-C 接口 x 1、USB3.2 Gen1（Type A）接口 x 1、USB2.0（Type A）接口 x 2、HDMI 接口 x 1、3.5mm 耳机、麦克风二合一接口 x 1，日常使用这些接口是完全够用的，不过笔者认为，既然都做到 15.6 英寸了，再加上个 SD 读卡器显然更友好一些。

性能和体验

IT之家拿到的华为 MateBook D 15 2020 锐龙版是 R7 4700U 版本，AMD Ryzen 7 4700U 于今年年初发布，采用了 AMD Zen 2 架构，7nm 工艺，8 核 8 线程，主频 2GHz，Boost 频率可达 4.1GHz，默认 TDP 为 15W，可配置 TDP 为 10-25W。R7 4700U 的核显为 Vege 7，GPU 频率最高为 1600MHz。

我们来看一下跑分情况。

【CPU】

在 CPU-Z 的测试中，华为 MateBook D 15 的单核分数为 493，多核成绩则为 3355，应对主流办公娱乐毫无压力。

我们用来 CineBench R15、R20 进行 CPU 的理论性能跑分，这款跑分软件的工作原理是只使用 CPU 渲染复杂的 3D 场景，准确反映这些处理器能够提供的性能。

在 R15 测试中，华为 MateBook D 15 的单线程成绩为 174cb，多线程则有 1076cb，多线程倍率为 6.20x。

运行 CineBench R20 单核跑分时 R7 4700U 频率在 4.0-4.1GHz，得分 454 分，多核跑分 2698，跑分大幅超越了其上代标压处理器（R7 3750H），提升可谓巨大。

在烤机环节，我们用 Aida 64 单烤 FPU，测试 R7 4700U 在高负载下的表现。

在 24 摄氏度的室温下，单烤 MateBook D 15 2020 锐龙版 FPU 一个小时，CPU 温度稳定在 69° ，CPU 的功率稳定在 18W 左右。值得注意的是，在单烤 FPU 过程中，MateBook D 15 2020 锐龙版的风扇声音并不大，机身温度控制非常出色，未出现任何 “烫手”等不适感。

【内存和 SSD】

华为 MateBook D 15 2020 锐龙版搭载了一块三星的 512GB 固态硬盘（全系标配 PCIe SSD 高速固态硬盘），IT之家通过测试工具 CrystalDiskMark 测得，连续读写速度分别为 3570+MB/s、2986+MB/s，表现非常不错。

华为 MateBook D 15 2020 锐龙版的硬盘型号，在 CrystalDiskinfo 的检测下为三星 MZVLB512HBJQ-00000，容量 512GB。

MZVLB512HBJQ-00000 即 PM981a，是三星供给 OEM 的固态，官网查询数据如下：

在内存方面，华为 MateBook D 15 2020 锐龙版最高搭载 16GB DDR4 内存，采用双通道内存设计。

【多屏协同】

笔记本是华为全场景智慧生活的重要一环，因此华为 MateBook D 15 2020 锐龙版同样具备了华为引以为傲的 “多屏协同”功能，通过 NFC 轻轻一碰，即可实现笔记本和华为手机进行同屏联动，使得笔记本具备了手机的能力。

“多屏协同”可以在华为手机和 MateBook 间文档互传，实现文档 / 图片 / 文本的快速查看、编辑、传输，在一个 PC 设备上完成两个设备的任务。

“多屏协同”的开启方式丰富并且简单，你可以通过蓝牙靠近发现、NFC 标签碰一碰、扫描二维码三种简单方式，连接之后，你会发现笔记本的屏幕上出现了你手机的界面。在笔记本的一个大屏幕上，你还可以操控手机，比如控制手机的相机进行拍照、使用 APP 等操作，比如拨打电话、发送短信、浏览新闻、刷短视频等等。

电脑和手机同步刷IT之家▲

通过电脑打开手机的摄像头▲

你还可以将手机中的文档资料直接拖拽到电脑上，而不必反反复复拿起手机进行操作，PC 的专业能力既可以处理 PC 的专业任务，又可以处理手机的任务，极大程度提高了效率。

在此前的华为笔记本评测中，IT之家已经多次体验过多屏协同功能，这里就不额外介绍了。

总结：

华为 MateBook D 15 2020 锐龙版是一款拥有护眼大屏，同时又做到了同级别足够的轻薄的产品。对于那些喜欢大屏体验同时追求高颜值设计和便携的职场人士、频繁使用电脑上网课、做作业的学生党来说，MateBook D 15 2020 锐龙版都是一个不错的选择。

作为一款主打办公娱乐场景的轻薄本，华为 MateBook D 15 2020 锐龙版也有不少创新性功能，比如多屏协同、摄像头隐藏设计、迷你化的 USB-C 充电器等等，这些聪明的设计让消费者的用机体验得到了高效提升，同时又会产生十足的依赖性，这也算是华为作为笔记本市场的后来者，实现弯道超车的秘诀吧！

目前，华为 MateBook D 15 2020 锐龙版正在预售中，现在参与，可以享受定金 100 元抵 300 元活动，还有其他好礼享受，如果感兴趣，现在是下手的最佳时机。