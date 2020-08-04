2020 国家科学技术奖公示：通信业多项成果入围

8 月 3 日，国家科学技术奖励工作办公室公布了 2020 年度国家科学技术奖的初评结果，本年度初评通过 46 项国家自然科学奖项目、47 项国家技术发明奖通用项目、133 项国家科学技术进步奖通用项目。

此次一并公布的，还有 2019 年度初评通过、因异议处理中止评审，现已调查处理完毕，按规则提交 2020 年度评审的国家技术发明奖通用项目 1 项和国家科学技术进步奖通用项目 1 项。

国家自然科学奖一等奖 2 项，国家技术发明奖一等奖 3 项，国家科技进步奖特等奖 1 项，国家科技进步奖一等奖 19 项，国家科技进步奖创新团队 1 项通过初评。

其中，信息通信领域有多个项目获奖。

在 2020 年度国家科技进步奖初评通过项目（通用项目）中，由陕西省提名，西安电子科技大学与中国电子科技集团公司第十四研究所为主要完成单位，段宝岩、王从思、张逸群、杜敬利、唐宝富、张树新、王伟、方红梅、周金柱、保宏、赵泽、段学超、陈光达、李鹏、杨东武等为主要完成人的 “高密度柔性天线机电耦合技术与综合设计平台及应用”获得一等奖。

由深圳市提名，中兴通讯与北京邮电大学为主要完成单位，王喜瑜、刘元安、毕文仲、滕伟、施嵘、别业楠、崔文会、刘芳、李向阳、徐法禄等为主要完成人的 “宽带移动通信有源数字室内覆盖 QCell 关键技术及产业化应用”获得二等奖。

由深圳市提名，华为与中国电信广东研究院为主要完成单位，叶锦华、邓抄军、胡克文、蔡康、左萌、唐宏、朱建波、黄新宇、王建波、王志刚等为主要完成人的 “超大容量智能骨干路由器技术创新及产业化”获得二等奖。

在 2020 年度国家技术发明奖初评通过项目（通用项目）中，由中国电子学会提名，高文 (北京大学)、马思伟 (北京大学)、王荣刚 (北京大学深圳研究生院)、王苫社 (北京大学)、周建同 (华为技术有限公司)、王稷 (上海海思技术有限公司)为主要完成人的 “超高清视频多态基元编解码关键技术”获得一等奖。

由工业和信息化部提名，王海峰、吴华、赵世奇、贾磊、丁二锐、孙宇 (均为北京百度网讯科技有限公司)为主要完成人的 “知识增强的跨模态语义理解关键技术及应用”获得二等奖。

由陕西省提名，马建峰 (西安电子科技大学)、李凤华 (中国科学院信息工程研究所)、郑志彬 (华为技术有限公司)、吴昊 (北京交通大学)、沈玉龙 (西安电子科技大学)、翁健 (暨南大学)为主要完成人的 “物联网系统数据安全关键技术及应用”获得二等奖。

除此之外，在电子信息组评审组中，还有中国科学院提名的 “复杂工业系统安全高效运行的无线控制系统技术及应用”，湖南省提名的 “锌冶炼过程智能控制与协同优化关键技术及应用”，教育部提名的 “高压智能功率驱动芯片设计及制备的关键技术与应用”，宁波市提名的 “超高纯金属溅射靶材制备技术及应用”等也获得了 2020 年度国家技术发明奖二等奖。