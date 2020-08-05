获英雄联盟全球赛事独家版权，B 站电竞视频累计播放量超 440 亿次

IT之家8月5日消息 据腾讯电竞，8 月 4 日，拳头游戏（Riot Games）与哔哩哔哩（以下简称 “B 站”）共同宣布达成英雄联盟全球赛事中国地区战略合作。B 站正式获得中国大陆地区 2020 年全球总决赛至 2023 年季中冠军赛直播平台领域独家版权。

B 站将提供包括全球总决赛、季中冠军赛、全明星赛在内的一系列直播与点播赛事内容。同时在全球总决赛举办期间，B 站将制作并上线第二直播厅、赛事点评等独家系列栏目，部分节目将 24 小时不间断播出。前英雄联盟职业选手 UZI、Clearlove 等将参与独家栏目。

▲ 图源：腾讯电竞

拳头游戏与 B 站还将开展包括英雄联盟电竞赛事纪录片、主题活动在内的一系列合作。此外，拳头游戏、腾竞体育、B 站将联合出品首部聚焦 LPL 的官方纪录片，该纪录片将在 B 站独家播出。

B 站副董事长兼 COO 李旎还表示：“目前，B 站电竞内容的累计视频播放量已超 440 亿次。”

IT之家了解到，2020 英雄联盟全球总决赛将于 9 月 25 日开始，并全程落地上海，其中冠亚军决赛会在 10 月 31 日的浦东足球场举行。此外，2021 英雄联盟全球总决赛仍将落地中国。