深度操作系统 20（1000）正式版发布：修复无线蓝牙连接等多个问题

IT之家 8 月 6 日消息 根据深度操作系统官方的消息，深度操作系统 20（1000）今天发布，修复了无线蓝牙连接等多个问题。
系统更新日志（20beta（2020.06.30）->20（1000））
DDE
修复外接无线网卡和蓝牙，机器没有响应的问题
修复双屏模式下任务栏选择状态一直隐藏，桌面的图标部分消失
优化自动更换壁纸功能体验
控制中心
修复插上 USB 数位板，控制中心无数位板栏
修复插上 USB 无线网卡后，设备有输入但控制中心和任务栏无显示
修复插入 usb 耳机后重启查看高级设置，界面前后不一致的问题
深度影院
修复播放视频后点击任务栏的音量，影院栏播放声音播放不均匀且名称出现重叠
修复播放视频时，进度栏边角没有做虚化处理
设备管理器
修复连接蓝牙适配器，概况里显示未知的问题
下个版本部分功能更新预告
1、双内核：系统安装过程界面可以选择内核版本，提供 Kernel 5.4（LTS）和Kernel 5.7（Stable）；
2、新版安装器：全盘分区安装后提供备份还原，提供集成N卡的闭源驱动选项；
3、深度应用更新：体验最新的应用功能，例如邮件等；
4、深度桌面环境：社区版优先体验桌面功能。
IT之家了解到，从本次版本发布开始，深度操作系统版本号将采取公司统一命名规范，采用大版本号 +（小版本号）的方式，例如：20（1000）、20（1010）等，之后 alpha、beta、rc 将采取内部版本编号定义。