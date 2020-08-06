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深度操作系统 20（1000）正式版发布：修复无线蓝牙连接等多个问题

2020/8/6 19:07:23 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 8 月 6 日消息 根据深度操作系统官方的消息，深度操作系统 20（1000）今天发布，修复了无线蓝牙连接等多个问题。

系统更新日志（20beta（2020.06.30）->20（1000））

DDE

  • 修复外接无线网卡和蓝牙，机器没有响应的问题

  • 修复双屏模式下任务栏选择状态一直隐藏，桌面的图标部分消失

  • 优化自动更换壁纸功能体验

控制中心

  • 修复插上 USB 数位板，控制中心无数位板栏

  • 修复插上 USB 无线网卡后，设备有输入但控制中心和任务栏无显示

  • 修复插入 usb 耳机后重启查看高级设置，界面前后不一致的问题

深度影院

  • 修复播放视频后点击任务栏的音量，影院栏播放声音播放不均匀且名称出现重叠

  • 修复播放视频时，进度栏边角没有做虚化处理

设备管理器

  • 修复连接蓝牙适配器，概况里显示未知的问题

下个版本部分功能更新预告

1、双内核：系统安装过程界面可以选择内核版本，提供 Kernel 5.4（LTS）和Kernel 5.7（Stable）；

2、新版安装器：全盘分区安装后提供备份还原，提供集成N卡的闭源驱动选项；

3、深度应用更新：体验最新的应用功能，例如邮件等；

4、深度桌面环境：社区版优先体验桌面功能。

IT之家了解到，从本次版本发布开始，深度操作系统版本号将采取公司统一命名规范，采用大版本号 +（小版本号）的方式，例如：20（1000）、20（1010）等，之后 alpha、beta、rc 将采取内部版本编号定义。

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关键词：操作系统

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