巴伦周刊：和微软叫板，Twitter 拿什么收购 TikTok？

导语：美国著名财经网站《巴伦周刊》今天刊文称，眼下，微软公司无疑是收购抖音海外版 TikTok 的最有力竞争者，但是半路杀出了程咬金，Twitter 据称已经与 TikTok 就潜在合并交易进行了初步磋商。对于 Twitter 来说，收购 TikTok 能够一下解决三个问题，但是其薄弱的资金实力可能很难让它在这笔交易上更进一步。

以下是文章全文：

一箭三雕

《华尔街日报》援引知情人士的话称，Twitter 已经就潜在合并交易与 TikTok 进行了初步商谈，相关交易将涉及 Twitter 的美国业务。Twitter 认为，由于自身规模小得多，因此不太可能面临微软或其它潜在竞购者同等程度的反垄断审查。

对于 Twitter 来说，收购 TikTok 能够一下为公司解决三个问题：安抚维权投资者，快速启动已经失败的视频社交网络努力，为公司带来覆盖更广泛美国人口的用户群。

但是，这一尝试又不大可能成功。

财力薄弱

微软市值高达 1.57 万亿美元，已经罕见地对外披露，正在就收购 TikTok 美国资产的潜在交易进行磋商。微软的现金和短期投资总额为 1360 亿美元，是 Twitter 303.5 亿美元总市值的四倍还多。

Twitter 的现金头寸很可能意味着该公司无法完成此类交易。截至今年第二季度末，Twitter 持有的现金、现金等价物以及有价证券总额约为 78 亿美元，而且还背负着 34 亿美元的长期债务。不过，Twitter 或许能够使用大量公司股票的形式让这笔交易成为可能，让现有 TikTok 投资者同时入股这两家公司。

Twitter 账面现金只有 78 亿美元

TikTok 母公司字节跳动正承受着出售这款热门短视频应用的政治压力。美国总统特朗普在上周四签署行政令，将美国公司收购 TikTok 的最后期限定为 9 月 15 日。特朗普还表示，他预期美国政府将收到 TikTok 出售价的 “很大一部分”。据美国国家公共广播电台 (NPR)的网站报道，TikTok 计划最快在周二就特朗普的禁令提起联邦诉讼。

虽说 Twitter 收购 TikTok 的交易并非完全不可能，但是也不会便宜。据路透社报道，部分字节跳动的投资者对 TikTok 的估值约为 500 亿美元，是 TikTok 今年预期营收 10 亿美元的 50 倍。目前为止，Twitter 对 TikTok 的收购磋商聚焦的是后者美国业务。

近几个月，财力雄厚的私募股权公司银湖资本、维权对冲基金 Elliott Investment Management 都已经积累了大量 Twitter 股份，并一度想要把 Twitter CEO 杰克 · 多西 (Jack Dorsey)赶下台，尽管双方最终达成了和解。银湖资本和 Elliott 还都表示，他们从 Twitter 身上看到了成长和创造价值的机遇。

长期发展方向要变？

如果 Twitter 能够与 TikTok 达成协议，那么这将标志着 Twitter 长期发展方向的重大转移。Twitter 未能在其平台中成功整合视频业务，或者推出独立的视频服务。Twitter 已经关闭了一项类似于 TikTok 的视频服务 Vine，其流媒体直播服务 Periscope 也未能取得太大成功。如果 Twitter 能够获得 TikTok 的 1 亿多年轻用户，那么这将是对其现有年长用户的一大补充。与 TikTok 的合并有望扩大 Twitter 的社交图谱，可被用作直接营销和社交电商。

然而，整合 TikTok 对 Twitter 实现广告收入多样化的努力作用很小。和 Facebook、谷歌母公司 Alphabet 不同的是，Twitter 销售的直接反应广告较少，也就是那些尝试说服用户采取具体行动的广告，例如注册邮件简报或者购买一款产品。Twitter 大多数广告收入来自品牌广告，这一点和 TikTok 一样，后者才刚刚开始销售广告。新冠肺炎疫情持续施压 Twitter 营收，导致其第二季度业务乏善可陈。

“Twitter 第二季度广告营收增速不及投资者预期，原因是该公司对品牌广告的依赖正值广告预算依旧面临挑战，更高的用户互动来自广告商认为缺乏吸引力的话题。”瑞银研究分析师埃里克 · 谢里丹 (Eric Sheridan)在写给客户的报告中称。

截至周一收盘，Twitter 股价报收于 37.44 美元，涨幅为 0.8%。今年为止，Twitter 股价已经累计增长了 17%，好于标准普尔 500 指数的 4.9% 涨幅。