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Win 10 用户现在可以更容易地删除 Cortana

2020/8/11 14:47:55 来源：IT之家 作者：西瓜/实习 责编：西瓜/实习
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IT之家 8 月 11 日消息 如果要细数 Windows 10 中最没用的几个功能，对于大多数人来说，Cortana 或许会出现在名单之内。好消息是，这款语音交互组件现在可以被更轻松地删除了。

在 Windows 10 20H1（Version 2004）版本更新后，用户可以通过以下方式让 Cortana 消失

（1）打开 Windows 搜索；

（2）以管理员权限运行 PowerShell；

（3）输入以下命令并回车 ——

Get-AppxPackage -allusers Microsoft.549981C3F5F10 | Remove-AppxPackage

（4）关闭 PowerShell；

（5）重启系统。

IT之家了解到，以上方式虽然并不会彻底删除 Cortana 的所有痕迹，比如任务栏中仍可看到 Cortana 按钮（可通过鼠标右键菜单来取消显示）。不同的是，如果用户直接从微软商店卸载这款应用，将无法利用 Cortana 来朗读电子邮件、在 Groove Music 召唤其播放音乐、以及无法使用聊天 / 基于语音命令启动的应用程序。

据悉，微软已将 Cortana 从消费者为导向，转换成专注于生产力的提升，因而更适合作为 Microsoft 365 订阅服务的一个增强补充。

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关键词：微软

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