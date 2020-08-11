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谷歌 Android 系统主管用上微软 Surface Duo

2020/8/11 15:00:55 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家8月11日消息 在过去，我们已经看到多位微软高管在使用即将到来的Surface Duo双屏设备。今天，谷歌高管Hiroshi Lockheimer在Twitter上发布了一张照片。你可以看到Surface Duo双屏展开，以及几个烤架。

Hiroshi Lockheimer目前是谷歌Android系统掌门人，也是负责Chrome、Chrome OS、照片和通信产品的高级副总裁。看来微软与谷歌Android团队紧密合作，共同开发Surface Duo设备。

微软预计将于本月在美国推出Surface Duo，运营商网络合作伙伴为AT&T。

IT之家根据爆料获悉，微软 Surface Duo 预计搭载骁龙 855、6GB 内存、64GB/128GB/256GB 存储，配置两个 5.6 英寸分辨率为 1800 x 1350 的 AMOLED 显示屏，支持屏幕指纹识别，后置 1100 万像素相机，还包括 3460mAh 的电池。微软 Surface Duo 不支持 5G、无线充电。

该设备将运行 Android 10，以微软 Launcher 作为用户界面，据报道，微软将在推出后不久进行 Android 11 更新

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关键词：Surface Duo微软安卓

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