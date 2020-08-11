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消息称微软寻求黑石集团帮助收购 TikTok

2020/8/11 15:24:42 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家8月11日消息 据福克斯商业报道称，微软正在寻求管理着超过 6000 亿美元资产的大型私募基金黑石集团的帮助，来收购字节跳动旗下的 TikTok 业务。

微软最初表示，只想收购 TikTok 美国业务，据说收购价约为 50 亿美元，但此后又将范围扩大到 TikTok 的全球多地业务，据说价值在 300 亿美元至 500 亿美元之间。

报道称，微软正在与 TikTok 的现有投资者，如 General Atlantic Partners 和红杉资本，就如何构建交易结构进行谈判，一些版本认为 General Atlantic Partners 和红杉资本仍是新公司的合作伙伴。

报道还称，黑石集团最初相当热情，但随着特朗普政府对字节跳动和微软的压力升级，兴趣已经减弱。微软本身显然愿意从这笔交易中抽身，如果它招致过多的政府审查，或者在收购价格之外还需要大量投资。

Twitter 也表示了兴趣，但由于该公司的市值只有 290 亿美元，也需要额外的投资才能提出报价。

另外，IT之家获悉，潜在的禁令使得 TikTok 下载量大幅提升。据悉，TikTok 拥有 8 亿活跃用户，其中 1 亿用户在美国

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关键词：微软TikTok

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