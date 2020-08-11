消息称微软寻求黑石集团帮助收购 TikTok

IT之家8月11日消息 据福克斯商业报道称，微软正在寻求管理着超过 6000 亿美元资产的大型私募基金黑石集团的帮助，来收购字节跳动旗下的 TikTok 业务。

微软最初表示，只想收购 TikTok 美国业务，据说收购价约为 50 亿美元，但此后又将范围扩大到 TikTok 的全球多地业务，据说价值在 300 亿美元至 500 亿美元之间。

报道称，微软正在与 TikTok 的现有投资者，如 General Atlantic Partners 和红杉资本，就如何构建交易结构进行谈判，一些版本认为 General Atlantic Partners 和红杉资本仍是新公司的合作伙伴。

报道还称，黑石集团最初相当热情，但随着特朗普政府对字节跳动和微软的压力升级，兴趣已经减弱。微软本身显然愿意从这笔交易中抽身，如果它招致过多的政府审查，或者在收购价格之外还需要大量投资。

Twitter 也表示了兴趣，但由于该公司的市值只有 290 亿美元，也需要额外的投资才能提出报价。

另外，IT之家获悉，潜在的禁令使得 TikTok 下载量大幅提升。据悉，TikTok 拥有 8 亿活跃用户，其中 1 亿用户在美国。