TikTok 遭法国隐私监管机构调查：因被投诉

8 月 11 日消息，据外媒报道，由于在法国遭到投诉，短视频应用 TikTok（抖音海外版）正受到该国隐私监管机构的调查。这标志着，TikTok 隐私政策受到的审查范围正在扩大。

总部位于巴黎的法国国家信息与自由委员会 (CNIL)发言人表示，该机构在 5 月收到一份投诉后对 TikTok 展开调查，但拒绝透露投诉的理由或做出裁决的时间。

这位发言人说：“CNIL 对这家公司特别警惕，为此会严肃对待与其有关的投诉和问题。”TikTok 没有立即回复置评请求。

今年 6 月份，欧盟数据保护主管承诺将协调针对 TikTok 的潜在调查。此前，荷兰数据保护委员会 5 月表示，它正在调查 TikTok 保护儿童数据的政策。英国的数据监管机构也在进行类似的调查，但仍没有得出结论。

TikTok 在美国也面临着越来越大的压力。特朗普总统表示，他可能以危及国家安全为由封禁这款应用程序。微软公司正在谈判收购 TikTok 的美国、加拿大、澳大利亚以及新西兰业务。

CNIL 在 2017 曾下令 Facebook 旗下的即时通讯服务 WhatsApp，在未获得必要同意的情况下，必须停止与其母公司共享用户数据。该机构还曾对谷歌处以 5000 万欧元 (约合 5900 万美元)的罚款，理由是后者涉嫌违反欧盟的隐私规则。

拥有 27 个成员国的欧盟拥有世界上最严格的数据保护法。根据《通用数据保护条例》(GDPR)相关规定，欧盟有权对违规最严重的公司处以相当于全球年销售额 4% 的罚款。