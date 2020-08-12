微软 Surface Duo 大曝光：带有手写笔，售价约 9700 元起

IT之家 8 月 12 日消息 微软首款双屏安卓手机 Surface Duo 据传将很快上市，最早可能在 8 月最后一周开始出货。周二下午，网上泄露了更多 Surface Duo 的图片，显示了包括手写笔在内的配件。

我们知道，微软的 Surface Duo 将通过 USB-C 接口充电，配备了 3460mAh 电池。除了手机之外，Surface Duo 的包装盒中还会有一根 USB-C to USB-C 的线缆和充电器。

在包装中，微软还将附带一个白色的保护套，微软将为 Surface Duo 提供 Surface Slim Pen 手写笔和新颜色的 Surface Buds 耳机。

根据早前的报道，这款搭载 Android 10 系统的手机配备了高通骁龙 855 处理器，6GB 内存和 64GB、128GB 或 256GB 的内部存储空间。这款手机还配备了指纹识别器，这是该机唯一的生物识别解锁方式。

Surface Duo 配备了两块分别为 5.6 英寸的屏幕，每块屏幕的分辨率为 1350×1800。每块屏幕的厚度仅为 4.8mm。相比之下，三星 Galaxy Fold 2 展开后厚度为 6.9mm。据悉，这款双屏手机还使用了 1100 万像素的传感器，据悉微软已经在相机软件上下功夫。

另外，据 WindowsLatest 报道，Surface Duo 的起售价是 1,400 美元（约 9700 元），这是 64GB 存储、6GB 内存的版本，微软还计划出售 128GB 和 256GB 内部存储的版本。IT之家了解到，这使得该设备比售价 1380 美元的 Galaxy Z Flip 略贵，但仍比 1499 美元的摩托罗拉 Razr 便宜。