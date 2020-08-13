微软 Surface Duo 预装 35 款应用程序：含谷歌 GMS Core、Office

IT之家8月13日消息 微软已经宣布 Surface Duo 将在 9 月 10 日开始发货，售价 1399 美元起。这也是微软正式回归移动设备市场。

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在 Surface Duo 的渲染图中，我们可以看到左手屏幕上的谷歌搜索栏，以及其他谷歌应用，包括 Chrome 浏览器。另一个渲染图提供了一些微软应用程序，如 Edge，OneNote 和 Outlook，预装在 Surface Duo 上。

OEM 厂商必须安装一定的谷歌应用子集，这套应用被称为 “GMS Core”。该列表包括谷歌搜索栏、Play Store、Gmail、Google 应用、Chrome、谷歌地图和 YouTube 等应用。

显然，OEM 厂商也可以安装谷歌开发的其他应用，包括电话和短消息，但并不要求他们一定这样做。

微软已经确认，Surface Duo 配备 20 个谷歌应用，包括 Google Duo、谷歌照片、通讯录、短消息、文件、计算器和时钟。以下是 Surface Duo 上 Google 应用的完整列表。

谷歌搜索

谷歌助手

谷歌日历

谷歌 Drive

谷歌 Duo

谷歌照片

Google Play Movies & TV

谷歌 Play Store

谷歌地图

Chrome 浏览器

Gmail

YouTube

YouTube Music

通讯录

短消息

电话

文件

时钟

计算器

IT之家获悉，虽然 Surface Duo 上预装了 Chrome 和 Gmail，但微软表示 Edge 和 Outlook 将分别被设置为默认浏览器和邮件客户端。这并不意外，因为微软一直在谈论如何为 Surface Duo 优化这些应用。

Surface Duo 配备了微软的 15 款应用：

微软 Office：Word、Excel、PowerPoint、Office Lens、PDF 阅读器等等。

微软 Outlook

微软 Teams

微软 OneDrive

微软 Edge

微软 OneNote

微软 To Do

微软 News

微软 Authenticator 验证器

微软 Bing 搜索

Intune 公司门户

LinkedIn

微软 Solitaire 纸牌系列

Surface Audio

微软 SwiftKey

当然，你可以随时从 Surface Duo 设置中更改默认应用。例如，你可以通过前往微软 Launcher 启动器设置，将谷歌搜索栏替换为必应搜索栏。