首页
辣品
IT圈
白天
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 安卓之家>安卓手机

微软 Surface Duo 预装 35 款应用程序：含谷歌 GMS Core、Office

2020/8/13 17:35:47 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
评论：

IT之家8月13日消息 微软已经宣布 Surface Duo 将在 9 月 10 日开始发货，售价 1399 美元起。这也是微软正式回归移动设备市场。

微软 Surface Duo 双屏手机配置规格全公布：骁龙 855 + 超薄屏，支持北斗导航

在 Surface Duo 的渲染图中，我们可以看到左手屏幕上的谷歌搜索栏，以及其他谷歌应用，包括 Chrome 浏览器。另一个渲染图提供了一些微软应用程序，如 Edge，OneNote 和 Outlook，预装在 Surface Duo 上。

OEM 厂商必须安装一定的谷歌应用子集，这套应用被称为 “GMS Core”。该列表包括谷歌搜索栏、Play Store、Gmail、Google 应用、Chrome、谷歌地图和 YouTube 等应用。

显然，OEM 厂商也可以安装谷歌开发的其他应用，包括电话和短消息，但并不要求他们一定这样做。

微软已经确认，Surface Duo 配备 20 个谷歌应用，包括 Google Duo、谷歌照片、通讯录、短消息、文件、计算器和时钟。以下是 Surface Duo 上 Google 应用的完整列表。

  • 谷歌搜索

  • 谷歌助手

  • 谷歌日历

  • 谷歌 Drive

  • 谷歌 Duo

  • 谷歌照片

  • Google Play Movies & TV

  • 谷歌 Play Store

  • 谷歌地图

  • Chrome 浏览器

  • Gmail

  • YouTube

  • YouTube Music

  • 通讯录

  • 短消息

  • 电话

  • 文件

  • 时钟

  • 计算器

IT之家获悉，虽然 Surface Duo 上预装了 Chrome 和 Gmail，但微软表示 Edge 和 Outlook 将分别被设置为默认浏览器和邮件客户端。这并不意外，因为微软一直在谈论如何为 Surface Duo 优化这些应用。

Surface Duo 配备了微软的 15 款应用：

  • 微软 Office：Word、Excel、PowerPoint、Office Lens、PDF 阅读器等等。

  • 微软 Outlook

  • 微软 Teams

  • 微软 OneDrive

  • 微软 Edge

  • 微软 OneNote

  • 微软 To Do

  • 微软 News

  • 微软 Authenticator 验证器

  • 微软 Bing 搜索

  • Intune 公司门户

  • LinkedIn

  • 微软 Solitaire 纸牌系列

  • Surface Audio

  • 微软 SwiftKey

当然，你可以随时从 Surface Duo 设置中更改默认应用。例如，你可以通过前往微软 Launcher 启动器设置，将谷歌搜索栏替换为必应搜索栏。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Surface Duo微软谷歌

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛） 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用