分析师：苹果 iPhone 12/Pro 尽管不附赠耳机充电器，但不能抵消 5G、OLED 屏幕和存储升级成本

IT之家10月15日消息 外媒9to5 Mac报道，在苹果推出支持5G和其他升级功能的iPhone 12系列手机之后，巴克莱银行的一份新的分析报告分享了对苹果利润率以及可能降低的平均售价(ASP)的怀疑。这导致该公司大幅下调AAPL目标价。

IT之家获悉，iPhone 12手机带来了很多变化，其中一个重要变化就是四款新机都支持5G网络。另一个升级是iPhone 12和iPhone 12 mini都将采用OLED屏幕，而过去几年，这种屏幕只在苹果最高端的iPhone型号上。巴克莱分析说明还强调了iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max的基础存储版本从64GB升级到128GB。

虽然苹果已经取消了iPhone 12附带的EarPods耳机和充电适配器，但巴克莱的结论是，这些节省的费用无法覆盖抵消来自5G、OLED屏幕和存储方面的升级成本，苹果今年iPhone 12利润率可能会降低。当然，苹果几乎在所有公司中享有最高的利润率，但从投资者的角度来看，潜在的下降还是令人担忧。

在iPhone 12组合方面，巴克莱认为，消费者可能会避开999美元及以上的iPhone 12 Pro，而倾向于价格更实惠的699美元版iPhone 12 mini (真正的价格是729美元)和799美元版iPhone 12 (实际是829美元)。如果这样，苹果的iPhone ASP可能会下降。

“对于调配来说，鉴于5G刚刚开始，普通iPhone 12的799美元起价可能导致iPhone调配向价格更低的mini以及传统的iPhone 11（599美元）发展。去掉iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max的64GB选项对消费者来说是有意义的，但组合很可能会转向128GB，而且由于NAND成本/bit同比高出5%，因此它基本上将存储成本提高了一倍。包括美国Pro机型都支持mmWave毫米波，也为毛利率增加了逆风风险。”

巴克莱对苹果AAPL业绩展望的另一个因素是iPhone 12 mini和iPhone 12 Pro Max上市被推迟到11月。而且该公司还认为，苹果没有提出令人信服的理由来说明消费者为何需要5G网络。

在撰写本文时，苹果AAPL股价为121.19美元。巴克莱预测AAPL的潜在下行空间为-19.6%，将其目标价定为100美元。

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