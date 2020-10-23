摄影师小北苹果 iPhone 12 / Pro 相机影像作品分享

IT之家 10 月 23 日消息 苹果公司于 10 月 14 日正式发布了 iPhone 12 系列新品。其中，iPhone 12、iPhone 12 Pro 已于 10 月 16 日晚 8 点开始预购，今日正式发售。

在新品发售之际，摄影博主和 iPhone 摄影师小北分享了一些使用 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 拍摄的照片和视频，一起来看一下新款 iPhone 的影像拍摄体验如何吧。

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视频体验

IT之家了解到，现已发售的 iPhone 12 Pro 搭载了三摄系统，超广⻆摄像头视⻆达 120 度，非常适合在􏰃窄的地点以及广阔的⻛景中捕捉更多场景。全新广⻆摄像头采用更大的 ƒ/1.6 光圈，使照片和视频的低光拍摄表现提升达 27% 之多。iPhone 12 Pro 配备 52 毫米⻓焦摄像头，可拍摄出令人惊艳的人像照。结合 13 毫 米超广⻆摄像头，iPhone 12 Pro 带来了 4 倍的光学变焦范围。

在视频方面，iPhone 12 Pro 是首款从拍摄、剪辑、播放再到分享，全面支持杜比视界 HDR 视频的 iPhone。10 位 HDR 视频拍摄，意味着 iPhone 12 Pro 可捕捉多达 7 亿种色彩。而杜比视界的加持，则让视频看上去更加生动，满满的影院大片质感。

iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 今天正式开售，iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 独家预购渠道包括：Apple Store 零售店、Apple.com.cn、天猫 Apple Store 官方旗舰店、京东和天猫的 Apple 授权线上经销商和 Apple 官方微信公众号。

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