微软将于年底敲定 Win10X：暂不支持 Win32 应用

IT之家 10 月 26 日消息 早在 2019 年 10 月，微软就宣布了 Windows 10X 系统，这是 Windows 10 的模块化版本，针对双屏、可折叠和新的外形设计的设备。微软还展示了在 Surface Neo 上运行的 Windows 10X，由于微软已经将重点转移到单屏设备上，因此 Surface Neo 至少被推迟到了 2022 年。

搭载双屏版 Windows 10X 的 Surface Neo 被推迟到 2022 年，微软已经确认 Windows 10X 操作系统将首先登陆单屏设备，大概会从低价 PC 开始，在教育市场与 Chromebook 等竞争。

用于单屏设备的 Windows 10X 仍然有望在 2020 年 12 月达到 RTM（release to manufacturer）状态。RTM 是一个行业术语，指的是产品已经准备好安装在新系统上。

换句话说，当 Windows 10X 在 2020 年 12 月内部达到 RTM 状态时，它将被视为 “最终确定”，“功能完整”或准备好发给制造商。请注意，这并不意味着 Windows 10X 将在 12 月开始向消费者推出。

在 12 月最终确定模块化操作系统后，微软将开始为操作系统提供服务，并为 2021 年春季推出的修复和改进。目前还不知道微软是否还计划向 Insiders 运送 Windows 10X，以便进行实际的反馈和测试。

▲Windows 10X 开始菜单

Windows 10X 预计将被推广为一款轻量级产品，可与 Chrome OS 等产品相媲美。微软不会将 Windows 10X 带到现有的硬件上。相反，如果你想尝试全新的操作系统，需要购买一款新的平价设备。

值得注意的是，微软原本想利用一种名为 “VAIL”的新虚拟化技术来实现 Win32 应用的虚拟化支持。有报道称，微软已经删除了 VAIL 需要的必要技术，这意味着这款操作系统只能原生运行 UWP 和 PWA。

不过，企业客户将被允许使用新的基于互联网的服务在 Windows 10X 上运行传统的 Win32 应用。

Windows 10X 还将预装网络版的 Office 应用，如 Word、PowerPoint、Excel、Teams、Skype 等。IT之家了解到，带有 VAIL（Win32 虚拟化）和 Surface Neo 支持的改进版 Windows 10X 预计将于 2022 年推出。