微软计划 2021 年春季推出单屏 Win10X 设备，不支持运行 Win32 应用

IT之家 7 月 20 日消息 微软 5 月初曾承认他们将首先在单屏设备上提供 Windows 10X ，之后就一直没有提供关于该公司 Windows 10X 计划的公开消息。不过，在微软内部，计划正在形成，据 ZDNet 的消息来源称，微软团队的目标是 2021 年春季发布第一个 Windows 10X 设备商业版。

Windows 10X 不是一个新的操作系统，它是 Windows 10 的一个变种，采用了更加模块化的形式，并采用了全新的、更简洁的界面。原本，微软计划在新的双屏设备上首先搭载 Windows 10X，也就是推迟上市的 Surface Neo。

然而消息称微软的最新计划是，2021 年春季 Windows 10X 将在主要为企业（尤其是一线工人）和教育设计的单屏设备上亮相。而在 2022 年春季，微软的目标是在更多的单屏和双屏设备上推出 Windows 10X。

Windows 10X 的第一个版本将不会按照原计划支持在容器中运行 Win32 应用，相反将只能运行 UWP 和 Web 应用。但报道称微软没有放弃在 Windows 10X 上的容器中运行 Win32 应用，但最早可能要到 2022 年，微软发言人拒绝对此发表评论。

报道还称，微软最终可能会从 2021 年开始每年只为 Windows 10 发布一个功能更新，以让更多的工程师能够有时间专注于 Windows 10X 和 Windows 10 。如果消息属实，那么在 2020 年秋季，微软将推出 Windows 10 20H2，会是非常小的功能更新。实际上微软已经承认，20H2 将是 Windows 10 2004 的一个小更新。随后，在 2021 年的春天，微软将不会推出 Windows 10 21H1 功能更新，而是提供其第一个 Windows 10X 操作系统版本。

消息来源称，在 2021 年秋季，微软将为普通的 Windows 10 SKU 推出一个功能更新。如果微软坚持目前的命名方式，这将是 21H2 更新。而在 2022 年春季，微软将推出更新版的 Windows 10X，该版本将在单屏和双屏设备上运行。

IT之家需要指出的是，所有这些计划和可能的时间表都可能会发生变化，外媒的消息称这是目前微软的内部计划。