微软正研发优化 Win10X 版 Chromium Edge 浏览器

IT之家6 月 16 日消息 微软一直在开发称为 “ Windows Core OS”的模块化 Windows 10 版本。据推测，该软件的开发是为了容纳多种形态的设备，例如类似 Chromebook 低价产品，双屏 / 可折叠设备以及 HoloLens 2 等混合现实设备。

许多人将 Windows Core OS 或 WCOS 描述为 Windows OneCore 的后继产品，它是 Windows 10X 系统的基础。

Windows 10X 真正令人印象深刻的特性是具有在沙盒环境中安全运行 Win32 应用程序的能力，该功能使操作系统能够支持大多数你喜欢的桌面应用程序。

Windows 10X 旨在在容器中运行 Win32 应用，例如 Chrome、Edge 和 Slack。换句话说，应用程序将在与操作系统不同的沙盒环境中运行，从而使 Win32 应用程序无法访问操作系统的核心组件。

微软尚未准备好谈论 Windows Core OS 及其桌面平台的模块化未来，但看起来 Windows Core OS 仍在积极开发中，并在 Chromium Gerrit 中找到了对该操作系统的引用。

外媒 Windows Latest 报道，Microsoft Edge 工程师上传到 Chromium Gerrit 的提交中发现了对 “ Windows Core OS 系统”的引用。这是我们第一次看到微软在 Chromium Gerrit 中使用该名称来引用其传闻已久的操作系统。

该提交最早于 2020 年 6 月 8 日提交，到目前为止，微软对 Windows 10 的新模块化版本的引用尚未引起注意。

根据提交，微软似乎正在通过修复 “AppContainer”故障来优化 Chromium 以使其在 Windows Core OS 上更好地工作。

“在 Windows Core OS 系统上，应用程序容器名称的字符数限制为 50 个字符。Chromium 当前提供的应用容器名称大于 50 个字符。该更改缩短了沙箱进程名称。”

IT之家获悉，AppContainer 用于 Win32 应用程序以提供环境的安全沙箱，并且它允许该应用程序访问专门授予它的资源。

根据提交参考，微软似乎正在优化 Chromium，使其可以在 Windows Core OS 和 Windows 10X 上的 Win32 容器或沙箱环境中运行，而无法被黑客在分配的资源之外执行恶意操作。

微软在支持文档中指出，Win32 应用程序的 “AppContainer”环境会将其隔离，无需获得特定许可即可访问硬件、文件、注册表和其他核心区域。