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天猫双 11 超级红包 27 日加码：中奖率暴增，最高 1111 元

2020/10/26 21:03:43 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
评论：

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领取时间：10月21日 - 11月11日

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第一波：11月1日 - 11月3日（10月21日 - 11月3日领取的红包可用）

第二波：11月11日（10月21日 - 11月11日领取的红包可用）

抽奖次数：最高每个用户3次/日。

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