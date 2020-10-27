蚂蚁集团井贤栋：支付宝花呗利率制定和展示，均需符合监管有关规定

IT之家10月27日消息 据新浪财经报道，今天蚂蚁集团董事长井贤栋今日在路演时表示，截至 2020 年 6 月 30 日止 12 个月期间，花呗日利率可低至约万分之二，大部分贷款的日利率为万分之四左右或以下。花呗的利率制定和展示，均需符合监管的有关规定。

以下为问答实录：

问：花呗在用户使用时，请明确告知年利率，因为很多年轻人是不会计算的。希望公司以后更加老少无欺。

答：您好，谢谢您的建议，为用户提供高品质、最佳体验，和透明定价的服务，是我们的责任。花呗是一款深受用户喜爱的消费信贷产品，花呗用户可享受长达 40 天免息期，免息期后可进行分期还款，截至 2020 年 6 月 30 日止 12 个月期间，花呗日利率可低至约万分之二，大部分贷款的日利率为万分之四左右或以下。花呗的利率制定和展示，均需符合监管的有关规定。我们将继续不断改进产品页面交互的友好性，为用户提供更加好的体验。

在消费贷款方面，蚂蚁集团数字金融事业群总裁黄浩在路演活动表示，4倍LPR是关于民间借贷利率的规定，而蚂蚁集团平台所促成的贷款中98%来自于银行等金融机构。另外，截至2020年6月，平台上大多数消费贷款的年利率在14.6%以下。

IT之家获悉，针对公司与银行间的关系，蚂蚁集团数字金融事业群总裁黄浩表示，蚂蚁与银行之间是深度合作共赢的战略合作伙伴，合作领域包括支付、信贷、理财、存款等。蚂蚁发挥技术优势，与银行的金融优势相结合，以更高效率、更低成本触达并服务于数亿大众消费者和数千万小微企业。这是共同开拓的前景广阔的增量市场，而不是银行存量市场的再分配。