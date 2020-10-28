微软推出 Win10 KB4577586 更新：可删除 Flash Player

IT之家 10 月 28 日消息 微软刚刚在其更新目录上发布了一个新的 Windows 10 更新，可以下载并手动安装，以删除遗留的垃圾——Adobe Flash Player，其已经成为 Windows 操作系统的一部分超过十年了。

Adobe 已经确认，将在 2020 年 12 月底前结束对其 Flash Player 的支持。此外，Adobe 还计划停止其 Flash Player 插件，目前微软 Edge、Chrome 等浏览器中都包含了该插件。

微软目前已经通过更新目录公布了 Windows 10 KB4577586，但似乎至少在 2021 年之前，用户无法从 Windows 更新设置中下载和安装这一更新。

这个补丁的标题是 “删除 Adobe Flash Player 的更新。2020 年 10 月 27 日”，目前适用于以下版本的 Windows 10。

版本 1909，也就是 2019 年 11 月更新。

版本 1903 ，也称为 2019 年 5 月更新。

版本 1809 、1803 及更老版本。

要下载和安装从 Windows 中删除 Flash Player 的更新，只需按照以下步骤进行。

前往微软的更新目录

在搜索框中搜索 'KB4577586'。

单击您使用的 Windows 版本旁边的 "下载" 按钮。

如果你的 Windows 版本没有列出，请稍后再检查。

双击 . msu 文件。

当被问及时，请重新启动您的计算机。

安装 Windows 10 KB4577586 后将自动从 Windows 10 中删除 Adobe Flash Player。安装后将无法删除更新，也无法在控制面板中找到与 Flash Player 相关的任何设置。

根据 Flash Player 的原始公告，微软将在 2021 年上半年开始通过 Windows Update 向用户推送该更新。

IT之家了解到，如果安装了 KB4577586，你想再次使用 Flash Player，你需要重新安装或重置 Windows 10，或者将设备还原到早期的还原点。