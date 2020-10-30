【IT之家开箱】华为 Watch GT 2 保时捷设计款图赏

IT之家10月30日消息 在华为 Mate 40 系列全球发布会上，华为推出了华为 Watch GT2 保时捷设计款，采用了全钛金属材质和蓝宝石玻璃镜面，支持全天候血氧饱和度监测，售价 4688 元。IT之家现已拿到了这款手表，为大家带来开箱图赏。

包装内有Watch GT 2 保时捷设计款、橡胶表带和充电器。

华为 Watch GT2 保时捷设计款搭载一体性设计的钛金属蝶形表扣，轻轻一按表扣便自动锁定，同时按下两侧卡口即可快速松开。

华为 Watch GT2 保时捷设计款在 Watch GT2 Pro 的功能基础上，外观及材质进一步升级，采用蓝宝石玻璃镜面，它具有耐高温、导热好、硬度高、透红外等特性，硬度高达莫氏 9 级。全钛金属材质表身设计与高科技精密陶瓷材质则让手表看上去更加高级，也更轻便，不易被腐蚀、韧性强。

▲多种表盘

运动健康方面，华为 Watch GT2 保时捷设计新增滑雪运动、高尔夫练习场 2 款专业运动模式，以及专业轨迹返航功能，并支持 100 多种运动类型、17 种专业运动模式、6 种运动模式自动识别，并延续了睡眠监测、压力监测等功能。此外，这款产品全新升级为全天候心率监测技术 TruSeenTM4.0+，类型高达十余种。

华为 Watch GT2 保时捷设计款还率先支持了全天候血氧饱和度监测，用户还可以通过华为运动健康 APP 还可以查看自己全天多个时段的血氧数据，以便更好地了解自己的身体状况。