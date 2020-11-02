iPhone 12 摄像头不可通过第三方维修更换，苹果回应

IT之家 11 月 2 日消息 根据 iFixit 的报告，苹果最新的 iPhone 12 智能手机似乎更难被第三方公司维修。具体来说 , 如果用户更换相机模块 , 会使得相机几乎无法使用。

这个问题首先由 YouTuber Hugh Jeffreys 发现，iFixit 的拆解发现 , 当涉及到拆卸和更换各种关键部件时，iPhone 12 实际上是一个相对较好的设备。但如果将一个摄像头模块从一个 iPhone 12 换到另一个 iPhone 12 上，相机应用会出现故障。

iPhone 12 是第一款出现这个问题的 iPhone，以前的型号允许更换摄像头，没有任何问题，iPhone 12 Pro 似乎也没有这个问题。目前还不清楚这是否是 iPhone 12 独有的问题，之前的 iPhone 机型也曾出现过类似问题，比如 iPhone 7 和 8 Plus，苹果使用了三家不同的显示屏厂商，不能完全互换。

但即使摄像头问题只是暂时性的，iFixit 指出，似乎很明显，苹果希望对 iPhone 维修保持更严格的控制。iFixit 还声称已经掌握了苹果新的 iPhone 12 支持的内部培训指南，指南中指出，现在维修摄像头或显示屏需要苹果自己的、内部的系统配置应用，而之前只有更换电池时才需要这样做。

IT之家了解到，苹果早就限制了 iPhone 某些部件的维修，比如 Touch ID 和 Face ID 传感器，苹果以安全的名义禁止第三方维修，但很难理解摄像头或电池也需要类似的限制。

考虑到苹果过去的历史，比如其试图用警告来锁定 “未经授权”的第三方电池或显示屏维修，这次的摄像头问题有可能只是进一步限制部件的开始。

在一份声明中，苹果并没有回答 iPhone 12 相机部件的兼容性问题，该公司反而称：“我们致力于为客户提供更多的选择和地点，以便进行安全可靠的维修。我们新的独立维修商计划旨在让各种规模的维修企业都能获得执行最常见的 iPhone 维修所需的正品部件、培训和工具。这些服务提供商可以使用苹果和授权服务提供商（AASP）使用的相同工具和维修手册。”