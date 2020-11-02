Canalys：可穿戴设备和 TWS 耳机将成为 2020 年的战略性市场赢家

11 月 2 日消息，Canalys 发布的最新预测显示，到 2021 年智能手机配件即可穿戴设备和 TWS 耳机的出货量将分别超过 2 亿台和 3.5 亿台。随着新冠疫情在全球范围内加剧，消费者将注意力转向了智能可穿戴设备和智能耳戴式设备这类配件。

Canalys 认为，可穿戴设备和 TWS 耳机（真无线）这两个品类将比智能手机更能抵御这场疫情，预计 2020 年出货量将以 32% 的速度大幅增长。除了大中华区和北美外，预计智能配件在亚太和欧洲两大地区的增长势必也会很强劲。

根据预测，少数品类成为 2020 年的战略性市场赢家，可穿戴设备和 TWS 耳机是其中两个。Canalys 研究分析师 Cynthia Chen 说：“新冠疫情将延长智能手机的更换周期。然而，‘口红效应’将驱使消费者在经济不景气期间添置价格较低的小宗商品以满足购物需求。消费者在疫情期间对身体健康的关注程度大大增加，这对于可穿戴设备来说是大好机会，比如小米、佳明、Fitbit 和华米等厂商的可穿戴设备。除了室外运动和娱乐活动外，人们对室内活动的热情也越来越高涨，比如远程学习、在家工作和家庭娱乐。这促使市场增长超预期，对于 TWS 耳机而言尤其如此，比如苹果、三星、Jlab 和 QCY 等品牌的 TWS 耳机 。”到 2021 年，TWS 耳机预计将增长 39%，达到逾 3.5 亿台，增幅比可穿戴设备大得多，预计可穿戴设备预计在同一年将增长 12%。

中国的智能手机厂商还将目光投向海外，以期可穿戴设备和 TWS 耳机这两个品类在海外市场获得增长机会。Chen 补充道：“尽管东南亚国家可能需要更长的时间从疫情中恢复过来，但由于庞大人口基础，又毗邻中国，因而其市场颇具吸引力。一些已经拥有完善渠道的中国厂商正利用跨境电子商务平台来覆盖用户，并直接从中国发货。中国厂商已充分准备好了提供更多的选择，尤其是能够引起当地用户共鸣的物美价廉型设备这方面。预计 2024 年整个亚太地区有望超过北美、成为可穿戴设备和 TWS 耳机市场全球第二大地区，中国厂商在这方面将发挥重要作用。”

同时，Canalys 发布的报告认为，厂商们仍需保持高度警惕，以防后续的感染热潮可能影响其物联网拓展计划这种局面。Chen 补充道：“虽然预计用户会紧缩支出，但他们会继续要求设备处理更多的任务，并提供出色的用户体验。这方面的挑战是对价格越来越便宜的设备逐步升级，同时确保无缝集成，以提供有价值的硬件功能，以便在身体健康和智能手机娱乐等方面帮助用户。”