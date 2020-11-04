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ARM 发布 Cortex A78C 增强版大核架构：面向笔记本产品，性能更强

2020/11/4 8:46:29 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 11 月 4 日消息 芯片设计公司 ARM 可能最著名的产品是为智能手机和许多平板电脑提供动力的处理器，但苹果的下一代 MacBook 笔记本电脑预计将采用基于 ARM 的芯片，许多当前一代的 Chromebook（和一些 Windows 平板电脑）也有基于 ARM 设计的处理器。

现在，ARM 推出了一种专门为笔记本电脑设计的新型 CPU 内核——ARM Cortex-A78C，其与今年春季推出的 Cortex-A78 CPU 属于同一系列，但它是专门为笔记本电脑等高性能、始终在线的移动设备设计的，针对 “高性能、重线程工作负载”进行了优化。

ARM Cortex-A78C 比该系列的其他成员拥有更多的缓存，并且在单个芯片上支持多达 8 个 “大”CPU 核心，能比智能手机级的 Cortex-A78 芯片提供更好的多线程性能，后者基于 Cortex-A55 架构，最高只有 4 个 “大”核心和 4 个 “小”核心。

IT之家了解到，根据 ARM 的说法，结合 8MB 的 L3 缓存内存和其他改进，应该可以为游戏或涉及大型数据集的工作负载带来更好的性能。

ARM 认为，基于这种新 Cortex-A78C 内核的 CPU 将是专业消费级到企业级便携式设备、笔记本电脑的理想选择，而 A78 则最适合用于智能手机 SoC。

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关键词：ARM

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