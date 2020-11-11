NASA 正式批准：SpaceX 可定期将宇航员送国际空间站，周末发射

NASA 周二宣布，已经完成对 SpaceX 载人龙飞船（Crew Dragon）和猎鹰 9 号火箭的认证工作，它认为 SpaceX 有能力运送宇航员往返于轨道；这是约 40 年前航天飞机项目以来第一次有美国载人航天器获得 NASA 认证，也是历史上首次给予商用载人航天系统认证。

SpaceX CEO 马斯克在声明中表示：“感谢 NASA 一贯对 SpaceX 的支持，正因为双方真诚合作才达成这一目标，感谢你们。我为 SpaceX 的每一个人感到自豪，也为所有供应商感到自豪，他们努力工作，开发、测试并让商用载人航天系统升空飞行，而且还获得 NASA 的认证，这是历史性的一笔。对于我们来说 NASA 的认证是极大的荣耀，它将激发我们的信心，让我们继续努力，帮助人类重返月球、前往火星，最终让人类成为多行星种族。”

美东时间周六下午 7 点 49 分（北京时间周日早上 8 点 49 分），SpaceX 龙飞船将把 4 名宇航员送往国际空间站，这是 SpaceX 第二次执行载人发射任务，也是第一次商业载人发射。如果一切顺利，宇航员将在升空后 8.5 小时抵达空间站。如果因故推迟，发射会在周日下午 7 点 27 分进行。第二次发射定在 2021 年 3 月，第三次将在 9 月或者 10 月进行。

波音也参与了 NASA 商业航天员计划（Commercial Crew Program），这一计划的目标是将宇航员送往空间站，不过波音的进度已经因测试失败而推迟。