6G 赛道提前布局：紫光展锐发布 6G 白皮书

IT之家11月11日消息 11月10日，紫光展锐在上海国际会议中心召开的 5G 产业创新高峰论坛上，正式发布了《6G：无界，有 AI》白皮书。

为了适应场景和需求的多样性，6G 核心技术也将呈现多元化，白皮书对太赫兹通信、可见光通信、先进调制解码、星地协同传输等 6G 核心技术的主要特点、性能特性、发展挑战进行了深入分析，并给出了进一步研究的建议。

紫光展锐对 6G 终端芯片的技术需求也进行了深入探讨。据白皮书，6G 将构建一个 ICDT 融合、天地融合、虚实融合的全新生态。在这个生态里，终端呈现出泛在化、智能化、融合化等趋势，白皮书对 6G 终端芯片和器件在带宽、频率、功耗、集成度、多模化、智能化等方面提出了技术创新和预研方向的洞察。

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据IT之家报道，在5G 产业创新高峰论坛前一天，紫光展锐还发布了数款芯片，包括面向 5G R16 的 NB-IoT 芯片 V8811、智能座舱芯片解决方案 A7862、国内首颗车规级双频定位芯片 A2395、旗舰级智能手表平台芯片 W517 等，以及搭载展锐 5G 芯片的业内首批获得国家认证支持 eSIM 的 CPE VE007+。