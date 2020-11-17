苹果 M1 MacBook Pro 在 Cinebench 基准测试中获得 7508 分的高分

IT之家 11 月 17 日消息 新款 M1 Mac 已经陆续到货，首批拿到 8 核 CPU、8 核 GPU、8GB 统一内存的新款 M1 13 英寸 MacBook Pro 的用户，在这台配备 512GB 存储空间的 8GB 13 英寸 MacBook Pro 上运行了 R23 Cinebench 基准测试，让我们对其性能有了更好的了解。

Cinebench 是一个比 Geekbench 5 更密集的多线程测试，在更长的时间内测试性能，它可以更清晰地了解机器在现实世界中的工作情况。

M1 MacBook Pro 的多核 Cinebench 成绩为 7508 分，单核成绩为 1498 分，在性能上与英特尔的一些 11 代芯片相近。

作为对比，根据一位网友用上周发布的 Cinebench R23 更新对他的机器进行了基准测试，一款搭载 2.3GHz Core i9 芯片的 2020 年 16 英寸 MacBook Pro 获得了 8818 的多核成绩。2.6GHz 的低端 16 英寸 MacBook Pro 在同一测试中获得了 1113 的单核成绩和 6912 的多核成绩，高端的上一代 MacBook Air 获得了 1119 的单核成绩和 4329 的多核成绩。

值得注意的是，新的 M1 Mac 是性能较低的机器，并不是为了完成繁重的渲染任务。M1 MacBook Pro 取代了低端机，IT之家了解到，苹果确实有计划推出采用 Apple Silicon 芯片的高端 Pro 机，但该公司表示，整个 Mac 产品线向基于 Arm 的芯片过渡需要两年左右的时间。MacBook Air 的 Cinebench 成绩预示着未来的 Mac 有望获得更高性能的 M 系列芯片。