OPPO 陈明永公布未来研发重点：提出 3+N+X 科技战略

11 月 17 日下午消息，在今日的 OPPO 未来科技大会 2020 上，OPPO 创始人兼 CEO 陈明永发表题为《跃迁 · 致善》的演讲。

提出 “科技为人，以善天下”的科技理念之后，他在现场宣布了 OPPO 的 3+N+X 科技跃迁战略，这也是 OPPO 面向万物互融时代的最新科技战略。

OPPO 副总裁、研究院院长刘畅则具体解释了 3+N+X 的内涵。

“3”代表 OPPO 的三大技术计划，包括硬件基础技术、软件基础技术和服务基础技术。

其中，硬件基础技术以通信和计算技术为核心。一方面，除了传统蜂窝通信技术，OPPO 也在短距离无线通信技术上布局研发，在单品连接体验之上，打造在家庭等垂直场景下多设备的联动体验；另一方面，通过对端侧计算的研发，实现算力资源永远在线、灵活调用。

软件是中枢，它向下兼容 OPPO 硬件生态，向上支撑应用生态，横向打通多个系统对接生态。OPPO 的软件基础技术，通过组件化的系统架构、多端共用的基础软件、一站式的工程平台，帮助 OPPO 实现多机型、多版本、多区域的软件快速工程化；通过分布协同、端云一体、服务融合等综合软件系统框架，实现多设备、多场景、多服务的智慧体验。

服务基础技术包括了云计算、大数据、机器学习和智慧服务 4 项技术能力。刘畅透露，目前 OPPO 的应用日分发量超过 17 亿次，服务日分发量超过 3.3 亿次，内容月活用户数超过 2.8 亿。

“N”代表 OPPO 的技术能力中心。包括了人工智能、安全隐私、多媒体和互联互通等。

以互联互通为例，目前 OPPO 已经和美的、奥克斯等 30 多家品牌建立了合作关系。车机互联也是 OPPO 互联互通能力中的重要一环。通过车、机之间的资源协同、能力流转，实现了无感车钥匙、远程车控、智慧投屏等功能。

X 代表着 OPPO 的差异化技术。通过差异化技术，实现产品的颠覆性创新，改善用户体验。比如 OPPO 闪充技术。