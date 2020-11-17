OPPO X 2021 卷轴屏概念机发布：无级 OLED 柔性卷轴屏，最小 6.7 英寸、最大 7.4 英寸

IT之家11月17日消息 今日下午，OPPO 在深圳举办 OPPO 未来科技大会 2020 （OPPO INNO DAY 2020），除推出 AR 眼镜概念产品 OPPO AR Glass 2021 外，还发布了 OPPO X 2021 卷轴屏概念机。

OPPO X 2021 采用一块最小 6.7 英寸、最大 7.4 英寸的无级 OLED 柔性卷轴屏，通过 OPPO 自研的 Roll Motor 动力总成、双矩阵嵌入式离合结构和屏幕动态区骨架叠层，实现了几乎 “零折痕”、如画卷般自由伸缩的屏幕效果。

“零折痕”屏幕效果

• Roll Motor 动力总成

OPPO 表示，为了使屏幕以更柔和、顺畅的方式展开、收起，结构工程师们针对性地设计了 “Roll Motor”动力方案：通过机身内置的两个驱动电机输出恒定作用力，直接用于屏幕展开和收起，使屏幕在运动过程中均匀受力，并且能有效防止屏幕在突然受力时受损。

据介绍，经过大量的实测验证，OPPO X 2021 机身结构的活动侧内置一根直径约 6.8mm 的滑轮轴承，屏幕始终沿着中心轴运动，6.8mm 更接近 OLED 柔性屏受力后可弯曲直径，确保柔性屏在弯曲之后几乎不产生折痕；滑轮则确保屏幕在弯曲的过程中平滑、顺畅。

• 双矩阵嵌入式离合结构

为支撑卷轴屏平整、展开不凹陷，OPPO 设计了双矩阵嵌入式离合结构，在机身内部设计左右两块托板，在任何形态下都能有效地支撑屏幕：当屏幕合起时，两块托板可以无缝拼接成同一个平面；当屏幕展开时，其中一侧托板同步滑出，左右托板零段差支撑展开的屏幕，保持屏幕平滑。

此外，全新 “动态外框”可以保证屏幕在展开的状态下依旧得到保护。在屏幕尺寸变化过程中，滑动外框、背部玻璃电池盖板会随屏幕一起移动，从而更好地保护屏幕。

• 屏幕动态区骨架叠层

屏幕模组厚度增加会使屏幕在弯曲时的回弹力增加，进而使屏幕更难弯曲。OPPO X 2021 搭载自研的屏幕动态区骨架叠层，以强度极高的钢为主要材料，最薄处仅为 0.1mm，配合叠层表面蚀刻而成的线性图案，在提供足够支撑的前提下大幅降低屏幕模组的回弹力。

OPPO 布局专利，未来还有更多新可能

IT之家了解到，在 OPPO X 2021 卷轴屏概念机中，OPPO 布局了 122 项专利，其中卷轴机构相关核心专利 12 项。

OPPO 表示，OPPO X 2021 卷轴屏概念机是 OPPO 对手机屏幕形态的探索和尝试。相比于固定屏幕尺寸的折叠屏，卷轴屏可在最小和最大尺寸之间实现无级调节，为生产力、娱乐、日常使用带来更多可能。

在播放视频时，手机可以根据 16:9 或者 4:3 甚至是其他任何画面比例自动调节最佳屏幕尺寸；在阅读电子书时或编辑文档时，可以以更大的尺寸提供得心应手的阅读体验；在游戏时出现的消息弹窗也可以完全不影响游戏画面的同时呈现完整的消息。此外，在结构堆叠上，“收纳式”的机构设计也为摄像头、电池、扬声器甚至是手机天线提供了更多可能。