省流量版来了，微软 Win10 将支持 Chrome/Edge 流量计费连接

IT之家11月17日消息 外媒Windows Latest报道，Windows 10 允许你强制电脑使用 “计费连接”模式，减少数据使用量，当用户连接到移动网络或 Wi-Fi 网络时，该功能非常有用，可以大大节省数据量。

但此前，谷歌 Chrome 浏览器并不遵循 Windows 10 的 “计费连接”，你连接到指定的 “计费”网络，但却无法减少带宽使用量或启用数据节省模式。

在安卓系统上，Chromium 能够了解网络何时是蜂窝网络，并基于此采取各种行动。例如，下载和 prerender/prefetch 都会遵守这一点。在新的 Chromium 提交中，微软指出，它希望确保在 Windows 10 中妥善解决计费网络问题。

Windows 同时配备了计费的 Wi-Fi 网络和非计费的蜂窝网络，但 Chromium 桌面版都不支持这些功能。事实上，Chrome OS 似乎比 Windows 版 Chrome 处理得更好。

IT之家获悉，Windows 10 拥有一个 WinRT API，可以在微软商店等应用中实现对计费连接检测的支持，但 Chromium 目前没有使用该 WinRT API。

为了在使用 Google Chrome、Edge 或任何其他 Chromium 浏览器时实现对 Windows 10 计费网络的检测支持，微软现在向 NetworkChangeNotifier 类添加 “GetConnectionCost”，这将在没有 WinRT API 的情况下工作。

这一代码变化将使一个新系统能够区分蜂窝网络与非蜂窝网络，这与 Windows 10 的计费连接功能的工作方式基本相同。

“这个变化更新了 NetworkChangeNotifierWin 类，以检索计量网络状态，并从操作系统注册更新。它还创建了一个类似于其他现有的观察者类，以便在它发生变化时通知其他组件”，微软指出。

根据微软分享的遥测数据，在 Windows 10 上，超过百分之一的无线连接被标记为 “计费”。有趣的是，35% 的机器中至少有一个保存的连接被标记为 “计费”。

总得来说，微软宣称 Chromium 浏览器应该支持计费连接，以满足客户需求。

值得一提的是，Windows 10 目前还带有另一项功能，可以让用户节制带宽使用，但该功能目前只适用于 Windows Update 或微软商店，看来微软并不打算将其引入其他应用。