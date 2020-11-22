微软终于决定解决 “进程占用而无法删除某文件”的问题

IT之家 11 月 22 日消息 众所周知，Windows 中存在一个相当古老而令用户无奈的问题，当你删除某些文件时资源管理器会提示 “文件正在被使用，您无法删除该文件”。

默认情况下，Windows 10 是不会允许用户删除、移动或重命名某些正在打开的文件。如果要修改已被系统锁定的文件，则首先需要手动找到占用的程序并手动将其关闭。

IT之家了解到，如果是微软自家的程序如 Word 之类自然可以提示相关的占用进程，而部分程序是无法准确提示的，而且就算按照提示的名称关掉相关软件也不一定可以解除占用，尤其是涉及到资源管理器以及 Windows 进程的文件。当然，真逼急了你也可以选择用某些工具直接粉碎。

据外媒 WindowsLatest 报道，微软准备在 Windows 10 中解决该问题，或者说微软计划在下一次 PowerToys 更新中解决意外的 “ File is in use”行为。

实际上，目前 Windows 10 已经允许用户使用 “进程资源管理器”（Process Explorer）的程序来识别哪个程序打开了特定的文件或文件夹，甚至可以识别那些被神秘的隐藏的 dll 进程打开的文件。但问题在于这个功能设计之处是考虑了管理员或者说高级用户的操作习惯制定的，它并不适合小白用户。

报道指出，微软 计划提供一个现代化的界面来帮助用户查看究竟是哪个程序正在使用该文件。检测到相关进程后，用户可以手动关闭程序解除占用或使用 Windows 10 任务管理器强制关闭。

外媒表示，如果运气好的话，该功能将在明年与 Windows 10 的 PowerToys 某次更新一起提供。因为对于微软来说自然还有其他更重要的更新。