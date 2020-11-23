千寻位置发布全球首个时空智能操作系统 “昆仑镜”，加速推动北斗产业化

IT之家 11 月 23 日消息 根据千寻位置官方的消息，千寻位置 “昆仑镜”时空智能操作系统，是首个支持城市级大规模时空感知、计算和协同的操作系统，能在广域、统一的时空基准之上，提供高精准的实时定位、高清晰的动态地图和高准确的时间同步能力。

据介绍，“昆仑镜”时空智能操作系统，为铁路、公路、机场、港口、管道、电网、水利、市政等城市里的各类基础设施，提供时空智能 “新基建”，助力数字化、智能化、绿色化升级，实现传统基础设施与新一代信息基础设施的融合创新发展。

“昆仑镜”不仅面向城市，还可以面向行业大型企业。城市和企业部署千寻位置 “昆仑镜”时空智能操作系统后，可以快速获得目前最先进的时空智能生态和产业能力的支持，包括卫星增强系统组网、计算框架、服务算法等能力、云计算支撑能力、互联网级别大规模运营能力、以及时空智能与 AI、物联网、数字孪生等技术融合开发应用能力等。

目前，浙江德清、浙江上虞、安徽铜陵等城市、国家电网、南方电网等大型企业，已率先部署 “昆仑镜”时空智能操作系统。

IT之家了解到，千寻位置 “昆仑镜”时空智能操作系统的发布，将进一步提速中国卫星导航产业化发展。 千寻位置 CEO 陈金培认为，部署千寻位置 “昆仑镜”时空智能操作系统，能够快速实现北斗系统与终端应用的连接，降低北斗高精度应用门槛。