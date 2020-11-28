DXOMARK 公布苹果 iPhone 12 相机分数：122 分，专业级视频，待改进变焦

IT之家11月28日消息 今天， DXOMARK公布了苹果 iPhone 12 摄像头评分，总分为122分，评价是专业级视频，待改进的变焦。iPhone 12相机分数排名为第13，此前iPhone 12 Pro Max相机分数为130，位列第四；iPhone 12 Pro相机分数为128，位列第五。

IT之家了解到，iPhone 12搭载双后置摄像头，主广角模块采用等效26毫米f/1.6镜头与1200万像素传感器的组合，具有光学影像防抖和相位检测自动对焦功能，显然与iPhone 12 Pro和12 Mini所用的摄像头相同。它还搭载一枚超广角摄像头，内置1200万像素1/3.6英寸传感器，搭配一个等效13毫米的f/2.4镜头，但没有Pro和Pro Max版本的远摄模块和LiDAR传感器。

iPhone 12可以每秒24、30或60帧的速度拍摄4K视频，还可以在高达30 fps的速度下对4K杜比视界HDR视频进行编码，可提供更大的动态范围，在支持杜比视界HDR标准的显示器中也可以提供更好的观看体验。

iPhone 12在照片类别中取得132分的成绩，在目前的照片排行榜中刚好落在第十名位置。iPhone 12的基本属性相当不错：曝光大致准确，不过动态范围最好能再宽广一点。色彩宜人且大致准确，但偶尔会出现色偏。自动对焦是iPhone 12的一大优势（一如整个12系列的表现），在任何照明条件下都能快速而准确地锁定焦点。在高光至中度光照水平下拍摄的照片有丰富的细节。

不足的是，噪点比我们想象的要多，人像模式下的散景模拟不是很让人满意，而没有专用的望远模块确实有碍远距变焦的表现。

iPhone 12在视频测试中表现出色，获得112分，在数据库中与iPhone 12 Pro并列第三名（仅比第二名的12 Pro Max少一分）。不出所料的是，它的性能特征与iPhone 12 Pro几乎相同，因为主要的摄像头硬件似乎是相同的。该摄像头的曝光准确且动态范围广，这在一定程度上要归功于杜比视界HDR。尽管在户外拍摄时色调偶尔偏冷，但色彩仍然令人赏心悦目。自动对焦快速而准确，即使在运动频繁的场景中也能正常工作。细节在高光下很丰富，不过在室内和低光下会变少。噪点是这里最薄弱的环节，即使在高光下也可以看到噪点。防抖可以有效地抵消振动和运动。

在近距变焦范围内，iPhone 12可以裁剪其主广角镜头的出图，图像质量还算可以接受。当变焦范围扩大到中距和更远的距离时，细节会急剧变少；而当裁剪图继续被无情地上采样至1200万像素时，则会出现楼梯状的伪像。

结论

iPhone 12在照片测试中的表现相当坚实，视频功能也令人印象深刻，对于那些可以充分利用该手机的杜比视界HDR处理功能的用户而言尤其如此。

若仅考虑成像性能的话，有一些竞品可以提供相似或更好的出图质量，有时价格也更低。不过，那些受苹果的其他价值主张吸引，或钟爱iOS的用户也许会认为iPhone 12很不错。如果变焦和人像模式不是您优先考虑的功能，那么iPhone 12拥有iPhone 12 Pro几乎所有的优势，价格也更实惠。