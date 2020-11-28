全国行政村 4G 覆盖率已超过 98%

IT之家 11 月 28 日消息 据 “网信中国”微信公众号 11 月 28 日消息，11 月 27 日，数字乡村发展论坛在重庆举办。

会议指出，总体来看，数字乡村建设取得了初步进展、成效逐步显现。截至 2020 年 6 月，我国农村网民规模为 2.85 亿，占网民整体的 30.4%，较 2020 年 3 月增长 3063 万；全国行政村 4G 覆盖率超过 98%；农村数字经济快速发展，全国农产品网络零售额达 1937.7 亿元，同比增长 39.7%；“互联网 + 政务服务”加快向乡村延伸。

IT之家了解到，会议强调，党的十九届五中全会提出 “优先发展农业农村，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化”“加快数字化发展，坚定不移建设数字中国”的战略部署。各地区、各部门要把握新发展阶段的新形势新要求，坚定不移贯彻新发展理念，紧紧围绕构建新发展格局，落实 “产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，扎实推进数字乡村建设发展。一是要加强顶层设计，完善规划布局，健全政策体系。二是要加强资源整合，避免重复建设。三是要注重典型引路，探索有益经验。四是要坚持系统观念，统筹安全发展。五是要加强宣传引导，营造良好氛围。