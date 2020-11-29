明年 Win10 仍会有两次功能更新，但会以新的方式进行

IT之家 11 月 29 日消息 据外媒 WindowsLatest 报道，微软仍计划在明年为 Windows 10 发布两个功能更新，但该公司不会重复今年升级的主次节奏。

明年 Windows 10 将在春季 (4-5 月)进行类似服务包的小更新，然后在秋季 (10-11 月)进行功能丰富的大升级，跟今年的主次节奏正好相反。

目前还不清楚微软是否会使用新的 “服务技术”来提供明年的第一个小更新，但很有可能 Windows 10 要到 2021 年下半年才会得到任何 “令人兴奋”的新功能。

▲Windows 10 中的现代文件管理器

此外，微软也有可能在 2021 年底之前，通过月度累积更新为 Windows 10 添加小的新功能。目前，每月的累积更新都是关于 bug 修复和改进，但微软最近通过 11 月累积更新为 Windows 10 添加了 “立即见面”功能。

IT之家了解到，这种趋势可能会继续，一些新功能将通过每月的可选补丁到达 Windows 10 中，直到秋季，该公司预计将发布 Windows 10 太阳谷（21H2）功能版本。

虽然 Windows 10 21H1 更新将专注于错误修复，但明年的秋季更新将对开始菜单和行动中心等进行全面改革。微软还将改进传统的文件资源管理器，但仍然不知道现代文件资源管理器是否会在 Windows 10X 操作系统之外亮相。

另外，Windows 10 UI 在相当长的时间里一直没有焕然一新，当 2021 年功能更新发布时，届时将看到改进。