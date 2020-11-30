蔚来发布 NIO OS 2.8.0 更新：新增离车自动上锁等便捷功能

IT之家11月30日消息 蔚来汽车今日发布其车载系统 NIO OS 2.8.0 更新，新增离车自动上锁、副驾驶座椅记忆、副驾驶座椅轻松进出等功能。根据官方描述，今日起将通过 FOTA 分批对当前版本为 2.6.5 及以上的 ES6、ES8 和 EC6 车辆进行推送。

1、 副驾驶记忆功能：

能够提供 3 个不同的座椅位置存储记忆，方便调用。只需一键操作便可调整至休息模式。

2、 新增副驾驶座椅轻松进出功能：

该功能可以在 “常用位置”和 “默认位置”之间进行切换，在上车时提供更大的空间。

3、 离车上锁功能：无需担心离车匆忙忘记手动上锁。

4、 主驾驶轻松进出功能：

在车主打开车门准备下车时，自动触发驾驶座椅调节至离车位置。同时方向盘自动抬升至最高高度，提供更大空间方便下车。

据官方描述，蔚来是全球首家通过完全自主研发实现大规模整车 FOTA（空中系统固件升级）的汽车品牌。本次更新还有网络连接性能、充电口照明的优化升级。

据IT之家了解，ES6、ES8 和 EC6 为蔚来在售的三款 SUV 纯电动车，均搭载了前后双永磁电机，百公里加速时间最快可达 4.5 秒，售价￥35.8 万元至￥56.6 万元以上。