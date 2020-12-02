《人类一败涂地》手游 App Store 开启预定：支持 8 人联机，沙雕玩法

IT之家12月2日消息 11月底，人类一败涂地手游官方微博宣布，沙雕模拟游戏《人类跌落梦境》正式确定发售日，12 月 17 日上线 TapTap 和 App Store，首发优惠价 12 元。现在，《人类跌落梦境》已经在苹果 App Store 开启预约。

官方表示，《人类跌落梦境（Human: Fall Flat）》有着多样的物理交互规则，鬼畜是你的奥义，你甚至可以躺在地上全身电臀抖动，与自己的队友们手拉手闯关，享受被队友坑害，推下悬崖，或是被当做炮弹发射的整个过程。游戏依然是一次购买，没有其他收费服务。更重要的是，沙雕的并不只有Bob一个，多达八人的TapTap好友一起陪你，还可以随时随地邀请他们一起降智，在联机中互相葬送各自的友谊。

沙雕玩法，鬼畜新世界，物理碰撞出的沙雕结果，远在你想象之外。

优化了动作操作，低上手门槛使你做出许多触手怪才能做出的动作。

八人联机的规模让智商呈8倍降落，根本挡不住，TapTap好友互关语音--邀请让友谊联系起来更方便。

不断更新&移植的玩家自制沙雕内容。

游戏界面现在更简洁好看了，只为衬托你的沙雕之旅。

IT之家了解到，《人类：一败涂地》（Human: Fall Flat）是一款由 No Brakes Games 开发并由 Curve Digital 发行的平台益智电子游戏。游戏于 2016 年 7 月 22 日在 Microsoft Windows 平台发布，在 2017 年 5 月发布 PlayStation 4 和 Xbox One 版本，在 2017 年 12 月发布任天堂 Switch 版本。《人类：一败涂地》属于一款物理益智游戏，玩家操纵名为鲍勃的可自定义人物。鲍勃并没有任何超能力，纯粹只是个普通人类。玩家可以让他拿起物品以及用着双臂并用头张望来爬上壁架。

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