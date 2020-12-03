3000 元档笔记本推荐：ThinkPad 翼 14 Slim 搭载 10 代酷睿 i3，办公佳品

IT之家12月3日消息 多年来，ThinkPad 一直都是深受商务办公人士所青睐的笔记本产品，但其价格比往往一般的轻薄本更高。我们今天介绍的这款 ThinkPad 翼 14 Slim 搭载 了英特尔高性价比的 10 代酷睿 i3 处理器，价格只有 3000 元出头，同时具备 ThinkPad 坚固稳定的特点，是商务办公的绝佳选择。

【性能参数】

首先来看 ThinkPad 翼 14 Slim 笔记本的核心——英特尔 10 代酷睿 i3 处理器，这是一款具备足够性能同时又有超高性价比的产品。英特尔 10 代酷睿 i3-10110U，双核四线程，主频 2.1GHz，睿频高达 4.1GHz，TDP 为 15W。

对于主流的办公应用而言，双核四线程已经够用，4.1GHz 的高主频也可保证应用的极速开启。i3-10110U 还配备了 UHD 核显，拥有 4K 画面输出的能力，多屏办公也能轻松实现。

IT之家了解到，为了充分发挥出这款处理器的性能，联想 ThinkPad 翼 14 Slim 采用了 ThinkCool 黑酷散热技术，采用了内壁铜粉烧结导热管工艺，提升了 CPU 的导热效率。笔记本内部搭载一个纤薄的风扇，厚度仅有 0.3mm，其多扇叶的设计可有效降低噪音。

除此之外，ThinkPad 翼 14 Slim 还搭载了 8GB DDR4 内存，保证应用多开时的流畅体验，同时 256GB 的高速 SSD 可以让办公应用的启动更迅速，也能存储一定数量的文件信息。

【外观设计】

ThinkPad 翼 14 Slim 采用了传统的 ThinkPad 家族式外观设计，重量低至 1.73kg，厚度薄至 17.9mm，通勤时可轻松放在包里，不会带来太重的负担。

ThinkPad 翼 14 Slim 的 A 面和 D 面均采用了金属材质，相比塑料机身更具有质感。屏幕的左右边框大幅收窄，仅有 4.9mm，在提高屏占比的同时也缩小了整机的尺寸，更加便于外出携带。

联想 ThinkPad 翼 14 Slim 的屏幕尺寸为 14 英寸，在该尺寸下 1080p 的分辨率也极为细腻，细小的网页文字也能锐利显示，不会出现低分屏的颗粒感，在处理 Word 和 Excel 等应用时也能明显地感受到高分屏带来的更多显示内容。

另外，联想 ThinkPad 翼 14 Slim 的小红点延续了经典，商务风浓郁，其长键程的键盘也会让你明显感受到打字手感的提升。

在连接性和扩展性方面，联想 ThinkPad 翼 14 Slim 拥有丰富的接口，三个 USB-A 接口可接驳大量的 USB 设备，RJ-45 网卡可用来连入公司内网，全功能 USB-C 可用于充电、高速传输数据以及高清视频输出，传统的 HDMI 接口可用来连接公司里的显示器或投影仪。笔记本内部同样拥有很强的扩展性，SSD 和 HDD 双硬盘位可存储大量的数据。

【总结】

总的来看，联想 ThinkPad 翼 14 Slim 是一款搭载英特尔 10 代酷睿 i3-10110U 的 3000 元档高性价比商务办公笔记本，双核四线程 + 8GB 内存的配置可满足日常的性能需求，ThinkPad 独有的键盘也是办公的绝佳搭档。

12月4日联想 ThinkPad 翼 14 Slim 京东秒杀价 3199 元，感兴趣的小伙伴可以关注一下。