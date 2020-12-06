Win10 应用 Lively 壁纸上架，支持动态主题桌面

IT之家12月6日消息 外媒 Windows Latest 报道，一款新的微软商店应用为 Windows 10 带来了动态动画桌面。

Windows 10 包含了多种设置，可以改变桌面和应用的外观，让操作系统的感觉更加个性化。目前，你可以在深色或浅色主题之间进行切换，并直接从 “设置”中更改 “开始”菜单和任务栏的颜色属性。

你还可以通过注册表小技巧改变 “开始”菜单、Windows 搜索的大小，并启用类似 Windows 10X 的任务栏。

在 Android 手机上，设置动画背景是一个非常简单的过程，因为该功能集成在所有 Android 应用启动器中。在 Windows 10 上，“设置”应用不允许你用 GIF（动画媒体）、视频或网址制作桌面壁纸。

在 Windows 10 上，这个过程并不那么简单，但如果你愿意使用第三方应用，还是可以做到的。

有大量的方法可以在 Windows 10 上启用动态壁纸或动画壁纸，近期一款名为《Lively Wallpaper》的新开源工具上架微软商店，可以实现动态壁纸功能。

概述

Lively 是一款托管在 Github 上的开源工具，它可以让你使用他人制作的动画壁纸。你甚至可以使用 Lively 壁纸应用来创建自己的动画壁纸。

例如，Lively Wallpaper 可以让你从本地存储或网络导入壁纸，这意味着你可以使用 YouTube 片段作为桌面背景。该应用的特点是支持原生分辨率，支持视频文件包括 WebM、M4V、MOV、AVI、M4V 和 WMV。

同样，也可以从网站上制作移动桌面背景。

IT之家获悉，之所以能做到这一点，是因为该应用使用 Chromium 开源平台来加载 HTML 文件、JavaScript、WebGL 以及谷歌支持的其他网页技术。你甚至可以使用音频壁纸或创建自己的壁纸，对系统音频做出反应。

如何在 Windows 10 上启用动画壁纸

使用该应用程序很简单。安装后，它会要求你将该程序添加到系统托盘和启动应用程序列表中。

完成后，你可以从系统托盘中启动 Lively Wallpaper 工具，并从预定的实时背景组中选择你最喜欢的壁纸。

如上图所示，Lively Wallpaper 可以从图标托盘 (也就是系统托盘)进入。这款应用采用流畅的 UI，共预装了 12 张壁纸，但你也可以添加更多壁纸。

你可以将桌面上的壁纸或网页拖到应用中，并将其设置为桌面壁纸。此外，你还可以将 YouTube 流媒体设置为壁纸，质量也可以调整。

Lively Wallpaper 在后台使用不到 100MB 的内存，当你在全屏窗口启动应用程序时，动画会自动暂停。

它被设计为在低资源设备上运行，但你会在强大的 PC 上获得最佳效果。

你可以前往微软商店下载并安装 Lively Wallpapers。