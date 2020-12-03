用时长达数月，微软修复 Win10 系统下蓝屏、SSD 崩溃等问题

IT之家 12 月 3 日消息 微软已经推出了一个新的 Windows 10 更新，解决一个长达数月的问题，这个问题一直使一些系统崩溃，出现蓝屏（BSOD）错误。

在 Windows 10 2020 年 5 月更新和 2020 年 10 月更新之后，一些用户开始遇到死亡蓝屏问题。微软承认了这个问题，并承诺它正在努力修复。经过长时间的延迟，新的 Windows 10 KB4586853 补丁终于对该问题进行了修复。

除了死亡蓝屏错误外，Windows 10 最新的累积更新还修复了系统崩溃、系统重启循环等 BUG。

在本周早些时候更新的支持文档中，微软确认已经解决了 NVMe SSD 存储驱动器可能会使 Windows 10 崩溃的问题。这个错误只会在使用旧的 / 不兼容的驱动程序和 Thunderbolt 端口的设备上出现。

微软指出，Windows 10 2020 年 10 月更新 (20H2)和 2004 年版本中都存在这个错误。不过，它已经被 Windows 10 KB4586853 修复，目前可以通过 Windows 更新中新的 “可选更新”部分进行下载。

如果不想安装可选补丁，可以等到周二该公司预计将发布 12 月安全更新，会修复蓝屏和其他错误。

值得注意的是，由于存储设备的兼容性问题，微软仍在阻止部分用户下载最新功能升级，但有计划在 12 月中旬解除兼容性搁置。

IT之家了解到，除了系统崩溃之外，用户还遭遇了 “密码凭证”问题，Windows 10 会自动删除保存的凭证。微软仍在调查操作系统中的这个凭证管理器 bug，目前还不清楚微软能在多快的时间内发布具有必要修复功能的累积更新。