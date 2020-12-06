华擎更新 Z490 太极主板 BIOS：新增 C.A.M. 功能可开启 AMD 显卡 SAM 显存智取

IT之家12月6日消息 华擎于 12 月 4 日更新了其出品的 Z490 太极主板 BIOS，版本为 L1.72。本次更新增加了 C.A.M.（Clever Access 内存）功能，此功能目的是实现在英特尔 Z490 芯片组上，开启 AMD RX 6000 系显卡的 AMD Smart Access Memory 显存智取功能。由于该功能由 AMD 命名，因此在英特尔主板上不能直接称之为 SAM，因此华擎主板起了一个名为 C.A.M. 的新名称，其本质原理是开启 PCIe 协议的 Resizable BAR 功能，来使 CPU 直接访问全部 GPU 显存。

Wccftech 进行了一系列测试，来验证开启此功能的效果。测试平台为英特尔 i7-10700K 处理器、2x 8 GB DDR4-2666 内存，以及 AMD Radeon RX 6800 XT 显卡。测试的游戏包括古墓丽影：暗影、刺客信条：英灵殿，运行在 4K 分辨率。

▲图片来自 Wccftech，下同

结果显示，在古墓丽影游戏中平均帧率提升的效果为 3.32%，而在刺客信条游戏中，平均帧率的提升效果达到了 11.54%。尽管是测试版 BIOS 更新，但是从目前的结果来看，在英特尔平台上开启 AMD RX 6000 系显卡的 SAM 显存智取功能似乎不会有什么阻碍。IT之家了解到，此前英伟达官方也表示也正在进行类似技术的开发，此后将通过显卡驱动更新来实现这一功能。

IT之家此前报道：AMD RX 6800 XT + 英特尔 Z490 主板，开启 SAM 显存智取功能性能提升达 16%

展现了在华硕 ROG Maximus XII Extreme Z490 主板上开启 SAM 功能的效果。