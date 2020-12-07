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英特尔 i9-11900K 完整规格曝光：8C16T 睿频 5GHz，核显大升级

2020/12/7 17:16:59 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 12 月 7 日消息 国外网站 CPU-Monkey 现已曝光了英特尔尚未发布的 i9-11900K 的参数信息。

该网站表示，以上信息基于英特尔的测试版处理器，最终上市版本的参数可能会有所变化。

曝光信息显示，i9-11900 为 8 核 16 线程，主频 3.5GHz，单核睿频 5GHz，全核睿频 4.3GHz。核显为 Xe 48，384 流处理器，GPU 频率可达 1.35 GHz。

IT之家了解到，英特尔 11 代酷睿移动处理器核显最高型号 “G7 ”为 96EU，768 流处理器，性能达到了 MX 350 的水平。

英特尔已经宣布第 11 代智能英特尔酷睿 S 系列台式机处理器（代号 Rocket Lake-S）将于 2021 年第一季度问世，届时将为游戏玩家和 PC 发烧友带来更强劲的性能。Rocket Lake 针对台式机性能进行了智能设计，通过微架构变化和 IPC（每时钟指令数）改进，带来原始性能越代提升。第 11 代智能英特尔酷睿 S 系列台式机处理器将推出全新台式机架构 Cypress Cove，以重塑硬件和软件效率，并提升性能。它能够实现两位数的 IPC 性能提升（越代），并提供搭载英特尔 Xe 显卡架构的英特尔 超核芯显卡。

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关键词：英特尔

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