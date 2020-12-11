【IT之家评测室】AGM X5 户外三防 5G 手机体验：这次我们忘掉跑分，来虐机

熟悉数码产品的小伙伴应该对 AGM 这个品牌不会太陌生，作为深耕户外手机领域的践行者，AGM 已经发布了诸如 AGM X1、X2、X3 等等一系列三防手机，其中 X2 还是电影《战狼 2》同款手机，曾一度引起网友们的热议。

今年双 12 期间，AGM 带来了 AGM X5 户外手机，作为 AGM 品牌的旗舰型号，X5 不仅首次加入了全新的防护标准 IP69K，更是将 5G 首次带到了户外三防手机上，IT之家已经拿到了这款产品，现在给大家分享一下这款手机的使用体验。当然，作为一款户外手机，我们主要针对 X5 的防护能力进行测试，跑分是次要，这次我们只虐机！

第一部分：外观设计

AGM X5 的外观继承了 X 系列一贯拥有的粗犷、硬朗设计风格，机身三围尺寸为 174.5mm、84mm、11.8mm，重量达到了 274g，虽然目前的 5G 手机重量都普遍达到了 200g 之上，但 274g 的 5G 手机重量，笔者还是第一次亲身感受到。

当然，重量对于一款户外三防手机来说并不算什么，AGM X5 把这个重量拿捏的非常自然，X5 握持在手中有种非常扎实、稳重的感觉，给人一种很可靠的安全感，机身重量虽压手，但重量分布的很均匀，没有头重脚轻的现象。其次，X5 内置了 5600mAh 的大电池，带来了更为持续的续航体验，弥补了 5G 手机续航的短板。

这一次 AGM X5 用上了水滴全面屏设计，屏占比要比以往的产品高出不少，但不能否认的是，和市面上主流旗舰机相比，AGM X5 的下巴和额头并不算窄，这主要原因是机身四周被一圈厚实的拜耳软胶牢牢包裹，视觉上就显得有点厚重了。

AGM X5 采用了 6.53 英寸的 LCD 屏幕，分辨率为 1080P，刷新率为 60Hz，参数中规中矩，观感尚可，整体还是以可靠为主，屏幕表面采用了更耐刮耐摔的康宁大猩猩玻璃，在笔者长达十余次的摔机测试中，屏幕始终完好无损。

除了屏幕本身之外，能做到坚固的防护能力也离不开 AGM X5 的一些细节设计，比如屏幕的中框是高于屏幕的，这种类似 “悬浮边框”可以保证手机落地的时候，先接触地面的是边框而不是屏幕，再比如采用了 “屏幕点胶”技术，可以吸收跌落时的冲击。

AGM X5 的后壳采用了航空级金属，更防摔，机身中框除了被橡胶包裹之外，受重力集中的四角还额外加入了橡胶包裹，这也是 AGM 户外手机最经典的设计语言了，这种设计可以最大程度的保护机身屏幕，当手机四角落地的时候，额外凸出的橡胶缓冲会吸收跌落时的冲击能量，从而保证机身其它部件不易受损。

AGM X5 采用了传统的后置指纹识别，没用屏幕指纹比较遗憾，但笔者认为这也是一个比较注重实用性的选择，因为相较于屏幕指纹，后置指纹识别可以在一些特殊环境下实现 “盲操”，另外在一些有水的环境下，后置指纹识别的解锁率会更高一些。

在接口和按键方面，AGM X5 右侧为电源键和音量键，左侧还有一枚独立的相机键，方便用户在水下使用时拍照等，不过相机键的使用逻辑有点问题，在息屏状态下，长按相机键无法打开相机，只有点亮屏幕之后相机界面方才弹出，这一点希望后期系统升级修复。

AGM X5 的底部为 3.5mm 耳机孔和 Type-C 的充电口，为了适用更严峻的环境，接口全部被橡胶盖保护，减小了充电口进泥沙的可能。很有意思的是，虽然 AGM X5 配备了 3.5mm 耳机孔，但手机包装盒里还附送了一个 JBL 的蓝牙耳机，很良心了。

户外手机可谓手机细分领域最小众的产品系列了，这些手机的用户群体对手机的要求也更加的讲究实用性，AGM X5 在外观设计上谈不上最出色，但依旧是很务实风格。笔者也始终认为，作为一款户外手机，手机的防护性能和实用性是要远大于设计感的，这就好比军人装备的迷彩服和军靴，论时尚设计肯定没法和时装秀上的衣服比，但前者显然在一些恶劣严峻的环境下防护性能更好，也耐用和持久。

第二部分：虐机测试

AGM X5 通过了 IP68 认证、IP69K 认证以及 810G 认证，IP68 大家很熟悉了，基本是目前的旗舰机标配，我们先简单讲一下 IP69K 是什么级别的防护标准。

根据资料，IPXX 等级中，第一个数位是 0～6 代表防尘级别，第二个数字是 0～9 或者 9K 代表防水级别。数字越大防护能力越强，IP69K 中的 K 主要代表热蒸气冲刷，因此，IP69K 防护等级往往被用于经常清洗冲刷的应用中。

根据官方给出的资料，专业机构对 IP69K 的测试标准是：

水压在 100bar(1450psi)，温度 80ºC 的防水；

压力必要应用于在感测器上，以 30 度的角度连贯（0，30，60 和 90 度），在每个角度持续 30 秒，共 120 秒（2 分钟），喷射器和样品的距离为 100 到 150 毫米，需要避免水的转入。

废话不多说，接下来直接上 GIF 图，直接感受一下我们是如何虐机的——

▲泡水测试

▲水流冲击测试

▲水流冲击 + 1m 跌落测试

跌落测试：

▲泥土底

▲硬沙地面

▲大理石地砖测试

▲楼梯跌落测试

▲1m 高度自由跌落

▲沙土虐机

▲手机砸铁盒

毫无疑问的是，AGM X5 通过了上述严苛的考验，比如在高水压测试中，我们将淋浴喷头调至最高水压模式，冲刷了几十秒后，AGM X5 没有任何问题，底部的充电口也没有进水。

在跌落测试中，IT之家至少进行了超过 20 次 + 的跌落测试，跌落高度从 1m-2m 不等，甚至在测试的时候，还故意给手机一个抛物线加速度，让手机摔的更猛烈一些。

砸核桃已经过时，为了进一步验证手机的防护能力，我们还找到了一个装润喉糖的小铁盒，用手机一角用力砸向铁盒，直到砸扁，通过上面的 gif 图可以明显看到砸痕，AGM X5 完美的经受住了这些考验。

不过需要说明一点，AGM X5 虽然通过了这一系列惨绝人寰的测试，但机身一角还是留下了些许被 “虐待”的痕迹，比如机身左上角的橡胶包裹就有一些擦痕，当然这也无伤大雅，毕竟同样的测试给别的手机，估计屏幕和后壳早已经稀碎……

再次强调一点，AGM X5 虽然坚固，但并不代表百分百的无坚不摧，IT之家在这里的测试是为了给大家提供一个直观参考，并不鼓励大家进行 “虐机”测试，也是佐证 AGM X5 在一些严苛环境下能有更可靠、安全和坚固的表现。

第三部分：性能体验

AGM X5 在性能部分并没有选择高通和联发科阵营，而是选择了国产紫光的虎贲系列 SoC——虎贲 T7510。

虎贲 T7510 是紫光展锐在 2019 年推出的第一款 5G 手机解决方案，集成了展锐首款 5G 基带芯片春藤 V510。虎贲 T7510 在定位上属于紫光展锐的 “旗舰”级别，较为侧重 5G 和 AI 性能，在 AI Benchmark 榜单中，虎贲 T710 曾以 28097 的成绩夺魁。

在核心结构方面，虎贲 T7510 采用 8 核 CPU 架构，由 4 颗 2.0GHz 的 Arm Cortex-A75 及 4 颗 1.8GHz 的 Arm Cortex-A55 组成，搭载工作频率为 800MHz 的 IMG PowerVR GM 9446 图形处理器。

在 5G 方面，春藤 V510 是紫光展锐首款基于 Makalu 5G 专用技术平台的 5G 多模芯片，可自动适配 5G NSA 和 SA 双模组网，支持 n78/n41/n79 等 5G 主流频段，完整支持 5G/4G/3G/2G 的全制式通话方案。

5G 方面 AGM X5 的表现还是非常不错的，多轮测速，AGM X5 都能保持在 600Mbps + 的下载速度和 60Mbps + 的上传速度，这应该是户外手机中下载速度最快的一款了。

在性能测试部分，我们通过安兔兔测得 AGM X5 跑分为 21 万 +，游戏方面我们选择了《王者荣耀》，默认画质下可稳定 30 帧运行，整体表现尚可，和主流旗舰新品还是有明显差距的，但日常使用是没什么压力。

不过笔者认为，AGM X5 如果能选择紫光展锐的第二代 5G SoC 虎贲 T7520，那么性能体验会有更为明显的升级，根据供应链的消息，搭载 T7520 的手机将于明年年初上市，AGM X5 的发布时间实属有些尴尬。

相机部分，AGM X5 采用了 4800 万主摄、800 万超广角、微距 + 景深镜头，非常标准的四摄镜头搭配。从样张来看，AGM X5 的表现中规中矩，4800 万主摄微距效果不错，但部分场景下画面略有欠曝，超广角畸变处理的比较到位，但色彩有点偏红，毕竟拍照并不算 AGM X5 的强项了，这部分我们看看就好。

样张：

阴天拍摄环境

▲主摄微距

▲主摄

▲主摄

▲超广角

▲主摄

总结：

AGM X5 售价 3699 元，价格方面笔者就不多做评价了，从产品来看，AGM X5 是一款定位非常精准的手机，虽然 AGM X5 的拍照和性能虽然并不出彩，但它有更长的续航能力和稳定的 5G 体验。它就是瞄着对三防有需求的消费者去的，它不娇气，不用带壳贴膜，防护能力足够出色，你可以放心大胆的在各种环境下使用这款手机，偶尔不小心掉在地上也不用担心屏幕损坏。户外三防手机是非常小众的需求，但小众并不代表没人需要，诸如一些经常从事户外工作的人来说，购买一台三防手机还是非常有必要的。

今年是我国 5G 网络高速建设的阶段，截至今年 10 月，我国已经累计开通超 70 万座 5G 基站，5G 手机普及之际，三防手机同样也要升级到 5G，AGM X5 的发布，在一定程度上丰富了户外手机的选择，也将 5G 这个新鲜事物率先带到了三防手机市场。