中国泰尔实验室推出 “移动智能终端系统抗老化能力”认证，OPPO Reno5 系列获首张证书

IT之家12月11日消息 根据泰尔实验室官方的消息，中国泰尔实验室向OPPO Reno5 Pro 5G和OPPO Reno5 5G 颁发了“泰尔测评证书-移动智能终端系统抗老化能力”。这是中国泰尔实验室“移动智能终端系统抗老化性能测试方案 V1.0”推出后的首张针对终端文件系统30个月老化性能的测评证书。

官方表示，该测试主要按照老化模型规定的量值填充小文件、删除小文件、填充数据库文件和多媒体文件（图片、音频、视频）、安装应用等操作使手机达到老化模型要求的状态；通过对老化前后的应用冷启动、应用热启动、应用安装时间、相机性能、开机时间进行测试，并对各项测试结果进行评分，最终根据评分情况确定是否颁发测评证书。

OPPO Reno5 Pro 5G 和OPPO Reno5 5G 型号手机样品30个月老化模型下的应用冷启动、应用热启动、应用安装时间、相机性能、开机时间五个维度综合测评，均达到五级系统抗老化能力要求。

IT之家稍早前报道，昨晚 OPPO Reno5 系列新机正式发布，含 Reno5、Reno5 Pro 两款新机，主打人像视频功能，全系搭载 OPPO 65W 超级闪充技术，售价 2699 元起，将于 12 月 18 日开售。