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评分再低也没关系，《赛博朋克 2077》团队将获全额奖金

2020/12/13 12:37:52 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家12月13日消息 自 2012 年亮相以来，无数玩家心心念念的《赛博朋克 2077》终于在 12 月 10 日正式发售。

CD Projekt 此前表示，仅预订一项就已经赚回其开发和营销成本。但目前看来，虽然该游戏开发艰难，但评测媒体并没有给出太高的评价，这意味着开发人员可能会失去该有的奖金。

据彭博社报道，CD Projekt 将向《赛博朋克 2077》开发团队员工支付全额绩效奖金，无论该游戏 Metacritic 评分有多烂。IT 之家曾报道，《赛博朋克 2077》在本周解禁后获得了多个媒体较高评价，但也有部分媒体认为期待过高，其中在 M 站的平均得分为 90（满分 100）。

彭博社指出，虽然 90 分看起来很高，但考虑到后续主机版的评测和过多的 bug，这个均分大概率会下降，而如果跌破 90 分，开发团队按照原本规则是拿不到奖金的。

好在 CDPR 方面已经回本，《赛博朋克 2077》工作室负责人兼创意总监 Adam Badowski 在接受采访时表示：“我们最初的奖金制度侧重于游戏的评级和发布日期，但经过考虑，我们认为在目前的情况下，这种标准很不公平。我们低估了开发所耗费的时间和难度，但你们还是竭尽全力地奉献了一款精彩而别致的游戏。”

IT之家了解到，目前 CD Projekt 尚未对此报道做出回应。

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关键词：赛博朋克 2077

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